Voetbalfans moeten nog zes maandjes wachten voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat zou een duur grapje worden, ware het niet dat wereldvoetbalbond FIFA heeft geluisterd naar de kritiek.

Supportersorganisatie Football Supporters Europe (FSE) noemde de ticketprijzen 'buitensporig'. Ze riepen de FIFA op om de ticketverkoop stop te zetten en de prijsstructuur te herzien. "Football Supporters Europe is verbaasd over de buitensporige ticketprijzen die de FIFA oplegt", meldde FSE in een persbericht. Vooral de kaarten die landen krijgen toegewezen voor hun officiële supportersgroepen of loyaliteitsprogramma's zouden 'astronomisch' duur zijn.

FSE berekende dat het een fan minstens 6900 dollar (ongeveer 6000 euro) zou kosten om zijn of haar team van de eerste wedstrijd tot en met de finale te volgen. Dat is bijna vijf keer meer dan tijdens het WK van 2022 in Qatar. "Waar zijn deze tickets gebleven?" vroeg FSE zich verder af, nadat in 2018 werd gezegd dat tickets vanaf 21 dollar werden genoemd. "Die belofte is inmiddels volledig verdwenen."

FIFA krabbelt terug

Een paar dagen nadat meerdere groepen zich uitspraken over de gigantische ticketprijzen, liet de FIFA van zich horen. Ze introduceerden een nieuwe ticketprijsklasse. Kaartjes in de zogenoemde Supporter Entry Tier kosten 60 dollar per stuk en zijn beschikbaar voor 104 wedstrijden. Er zit volgens AD-journalist Sjoerd Mossou wel een addertje onder het gras: het gaat om ongeveer 1000 tickets per wedstrijd.

Dat betekent dat de rest van de kaartjes de 'normale' prijs kosten: tussen de 220 en 600 dollar. Volgens de FIFA zijn er inmiddels meer dan 20 miljoen aanvragen gedaan. De loting van de tickets blijft open tot dinsdag 13 januari 2026.