Grote onvrede heerst onder de fans van het Engelse nationale team. De FIFA heeft namelijk besloten hen minder tickets toe te wijzen voor hun openingswedstrijd van het WK dan aan Curaçao.

Minder dan zes maanden voor de start van het WK 2026 heerst er grote onvrede onder Engelse voetbalfans over de tickets voor het evenement. Niet alleen de woekerprijzen van honderden euro's zorgen voor frustratie, maar ook de toewijzing van de kaartjes doet een hoop stof opwaaien.

Fractie van de kaarten gaat naar Engelse supporters

Volgens de Engelse krant The Sun zullen er bij de openingswedstrijd van Engeland minder Engelse supporters aanwezig zijn dan fans uit Curaçao tijdens hun eerste wedstrijd van het toernooi. Dit heeft al tot de eerste klachten geleid.

Zo komen er 4022 kaarten voor de wedstrijd Engeland - Kroatië in de verkoop voor exclusief Engelse voetbalsupporters. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in AT&T Stadium in de stad Dallas. In het stadion is plek voor 80.000 supporters. Een fractie is dus weggelegd voor de Engelse fans.

Meer tickets voor Curaçao

Curaçao speelt haar eerste wedstrijd op het WK tegen Duitsland in het NRG Stadium in Houston. Dat stadion is met 72.000 zitplaatsen kleinder dan het stadion waar het Engelse team haar eerste wedstrijd speelt. Ondanks dat, gaan er meer kaarten voor fans uit Curaçao in de verkoop, namelijk 4307.

Curaçao gaat naar Amerika afreizen als het kleinste land ooit dat mee gaat doen aan het WK voetbal. Door het geringe inwonersaantal zal 1 op de 36 inwoners van het eiland in staat zijn de openingswedstrijd in Houston bij te wonen.

'Het is ongelofelijk'

Neil Robinson, stadiondirecteur van Watford, uitte zijn verbazing en woede: "Wij zullen de meeste fans naar de VS brengen van alle concurrerende teams, maar een klein eiland krijgt meer tickets dan wij. Het is ongelooflijk. Waarom hebben ze geen rekening gehouden met de omvang van de reisbereidheid van een land?"