Het WK voetbal van 2026 krijgt te maken met een opvallende beslissing van de FIFA. De wereldvoetbalbond heeft aangekondigd dat er tijdens het toernooi een nieuwe maatregel wordt ingevoerd. Officieel gebeurt dat uit oogpunt van spelerswelzijn, maar niet iedereen ziet dat als de enige reden.

Tijdens elke wedstrijd wordt halverwege beide helften een verplichte pauze van drie minuten ingelast, zo meldt The Athletic. De tijd loopt daarbij gewoon door, maar er komt standaard blessuretijd bij. FIFA benadrukt dat de pauzes altijd doorgaan, ongeacht de omstandigheden. "Er zullen geen weers- of temperatuurcondities gelden", laat de bond weten. "De pauzes worden in alle wedstrijden ingelast om gelijke omstandigheden voor alle teams te garanderen."

Nieuwe pauzeregel geldt in elke wedstrijd

Volgens Manolo Zubiria, toernooidirecteur van het WK 2026, duren de pauzes 'van fluitsignaal tot fluitsignaal'. Hij geeft bovendien aan dat scheidsrechters ruimte krijgen om te schuiven als er net daarvoor al een blessurebehandeling is. "Als er in de 20e of 21e minuut een onderbreking plaatsvindt en het probleem is aanhoudend, wordt dit ter plekke besproken", aldus Zubiria.

De nieuwe regels staan los van hitte of zware weersomstandigheden. Waar eerdere afkoelpauzes vooral afhankelijk waren van temperatuur en luchtvochtigheid, geldt dit systeem nu altijd. Daarmee komt er op elk tijdstip en in elk stadion een extra moment van rust, of het nu in een gekoeld indoorstadion is of bij 21 graden in een gematigd klimaat.

Spelersvakbond zet vraagtekens bij maatregel

Niet iedereen is overtuigd van de gekozen aanpak. FIFPRO, de internationale spelersvakbond, pleitte eerder voor andere vormen van rustmomenten. Medisch directeur Vincent Gouttebarge vindt langere pauzes niet per se ideaal. "Koelpauzes in de 30e en 75e minuut zijn traditioneel, maar fysiologisch niet logisch", stelde hij vast. "Misschien zijn frequentere, kortere pauzes effectiever dan één per helft."

Achter de schermen speelt ook het commerciële aspect mee, zo wordt door fans gesuggereerd. Doordat de hydratatiemomenten vaststaan, krijgen uitzenders de mogelijkheid om extra reclamespots te plaatsen. FIFA ontkent dat de maatregel om die reden is ingevoerd, maar de timing van de pauzes is voor media wel gunstig.

Nederland wacht pittige WK-omstandigheden

Met die achtergrond wordt de maatregel vooral interessant voor landen die in zware omstandigheden spelen en dat geldt zeker voor Oranje. Nederland komt uit in Dallas, Houston en Kansas City, twee van de warmste locaties van het hele WK. Koeman wees eerder al op de hitte en verwees naar zijn eigen WK-ervaring in 1994, toen Nederland in Dallas bijna smolt tegen Brazilië. De vaste drinkpauzes geven nu in ieder geval één gegarandeerd rustmoment, al blijft het fysiek een zware opgave.

Daarnaast krijgt Oranje te maken met lastige aftraptijden en flinke reisafstanden. De duels beginnen om 22.00 uur, 19.00 uur en zelfs 01.00 uur Nederlandse tijd, terwijl er tussendoor honderden kilometers moeten worden gereisd. In een WK met 104 wedstrijden over 39 dagen zijn de uitdagingen groot, maar voor Nederland lijken ze net wat groter. Koemans vrees voor de omstandigheden blijkt daarmee niet onterecht.

