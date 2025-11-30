Stanley Menzo is niet langer bondscoach van Suriname. De 62-jarige trainer heeft na een grondige evaluatie besloten zijn functie neer te leggen. In maart hoopt het land zich via de intercontinentale play-offs alsnog te plaatsen voor het WK van komende zomer.

Eerder deze maand liep Suriname directe plaatsing voor het WK mis. Door de nederlaag tegen Guatemala (3-0) eindigde het land als tweede in de groep. Daarmee is de WK-droom echter nog niet voorbij: Suriname mag nog uitkomen in de intercontinentale play-offs. Op 26 maart wacht eerst Bolivia, gevolgd door een eventuele finale.

Statement

Dat zal echter zonder Menzo gebeuren. Na overleg met general manager Brian Tevreden heeft hij besloten per direct terug te treden als bondscoach. " In maart wacht Natio een uiterst belangrijke interlandperiode", zo begint het statement van de Surinaamse voetbalbond.

" Een moment waarop we alles op alles moeten zetten om onze gezamenlijke droom en die van het Surinaamse volk, te verwezenlijken. Een droom die bij ons allen nog heel erg sterk leeft en waarvan ik oprecht geloof dat deze haalbaar is."

Trots

Menzo vervolgt door zijn dankbaarheid en trots mee te geven: "Ik ben in ieder geval enorm trots op wat we samen hebben bereikt en het is voor mij een grote eer geweest om deel uit te maken van deze bijzondere reis. Desondanks ben ik van mening dat het op dit moment de juiste beslissing is om een stap terug te doen."

De voormalig bondscoach gunt zijn oude ploeg dan ook het beste. "Ik wens de spelers, de staf en het bestuur oprecht veel geluk, kracht en succes bij het zetten van deze laatste beslissende stap in maart. Dit komt uit het diepste van mijn hart. Mijn verbondenheid met Natio en dus ook deze droom blijft altijd bestaan. Heel veel sterkte en maak af waar wij samen aan zijn begonnen."

