De voetbalwereld krijgt een mogelijke verandering om tijdrekken tegen te gaan. Scheidsrechtersbaas van de FIFA, Pierluigi Collina, bevestigt dat op de komende Arab Cup getest gaat worden met een nieuwe spelregel.

Nu wordt de testregel zo dat als een voetballer om een blessurebehandeling vraagt, de speler twee minuten buiten het veld blijven. De aftelling begint zodra de wedstrijd wordt hervat. Er zijn wel uitzonderingen op de nieuwe regel.

Zo zijn keepers uitgesloten van deze regelgeving, omdat een team niet zonder doelman kan doorspelen. Ook als de behandeling komt na een overtreding van de tegenstander waar een kaart voor gegeven is, telt de regel niet. Dan hoeft de behandelde speler niet twee minuten buiten het veld te wachten.

Actueel probleem

"Dit experiment werd eerder al overwogen, nu is door de FIFA besloten dat we het nu gaan toepassen", vertelde de legendarische scheidsrechter Collina. Het probleem van tijdrekken speelt al langer in de voetballerij. In de huidige situatie wordt door de scheidsrechter bepaald of een speler snel ter plekke behandeld kan worden of dat er een langere behandeling nodig is waarbij de speler buiten de lijnen wordt geholpen.

Toch blijven veel teams trucjes gebruiken om tijd te rekken. Maar ook om het momentum van de tegenstanders weg te halen. Dit was afgelopen weekend ook te zien bij Manchester City waarbij Donnarumma, de keeper, ook om een behandeling vroeg. De behandeling zorgde voor een verandering in de wedstrijd waarbij het momentum van Leeds United weg viel. Veel mensen trokken in twijfel of de doelman wel echt geblesseerd was.

Daniel Farke, de trainer van Leeds, zei in een interview: “Als we onze spelers niet opvoeden op het gebied van fair play en sportiviteit, en je kunt een nepblessure faken om een extra teamoverleg te voeren, dan is dat niet iets waar ik persoonlijk van hou. Maar als het binnen de regels valt, kan ik er niet over klagen.”

Arab Cup als proeftuin