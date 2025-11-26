Het Nederlands elftal plaatste zich deze maand voor het WK, maar bondscoach Ronald Koeman moet nog even geduld hebben voordat duidelijk is wie daar de tegenstanders in de groepsfase worden. De loting op 5 december gaat bepalen hoe de route naar de wereldtitel eruit ziet voor Oranje. Ook het geplaatste Curaçao weet welke mogelijke tegenstanders het kan treffen. Dat lees je hieronder in de potindeling voor het WK 2026.

Op vrijdag 5 december vindt de loting plaats en weet Nederland met welke drie landen het in de poule komt op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Oranje zit daarbij in pot 1. Het Curaçao van Dick Advocaat plaatste zich verrassend voor het wereldkampioenschap en is terug te vinden in pot 4. Suriname, dat zich via de intercontinentale play-offs nog kan plaatsen, zit bij winst ook in die pot.

Nederland in pot 1

Bij de loting op 5 december worden alle 42 van de 48 al bekende deelnemers verdeeld over vier potten op basis van de wereldranglijst. Uit elke pot wordt vervolgens een land gehaald en die vier landen vormen dan samen één poule tijdens het toernooi aankomende zomer.

In pot 1 komen de drie gastlanden en de negen best geplaatste landen volgens de wereldranglijst van de FIFA. Op dit moment staat Nederland zesde op die ranking en dus komt Oranje in pot 1 terecht. Daardoor ontloopt Oranje sowieso de Verenigde Staten, Mexico, Canada, Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Portugal, Brazilië, België en Duitsland in de groepsfase. Die landen zitten in pot 1 en kunnen niet tegen elkaar loten.

Het kan zijn dat Nederland in december nog niet alle tegenstanders op het WK kent, want zes landen plaatsen zich pas ná de loting voor het WK. Daardoor wordt een deel van de loting ingevuld door een nog te vergeven plek. Dat wordt dan bijvoorbeeld 'winnaar van play-off 1'. Het was lange tijd onduidelijk wat de FIFA met die plekken zou doen, maar de wereldvoetbalbond heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat alle winnaars van de play-offs in pot 4 gaan belanden.

Door dat besluit van de FIFA kan Nederland mogelijk alsnog een topland in de groepsfase treffen. Italië eindigde in de kwalificatiegroep achter Noorwegen en moet zich via de play-offs nog zien te plaatsen. Als dat lukt, belanden ze dus in pot 4 en kan Nederland ze in de groepsfase al loten.

Europees land, Marokko of Curaçao

Nederland zou als groepshoofd bijvoorbeeld Kroatië, Noorwegen of Schotland kunnen treffen. Maar in pot 2 zit bijvoorbeeld ook Marokko. Debutanten Curaçao en Kaapverdië, met een grote gemeenschap in Nederland, zitten in pot 4. Dat zijn óók mogelijke tegenstanders van Oranje.

Landen van hetzelfde continent kunnen niet bij elkaar in de groep komen. Die worden verdeeld om een zo werelds mogelijke groep te creëren. In het geval van Europa is er echter een uitzondering gemaakt. Er zijn namelijk zestien Europese deelnemers en maar twaalf groepen. In elke poule komt er sowieso één Europees land, maar in vier groepen komt er ook nog een tweede bij.

Vorm zelf maar je favoriete groep aan de hand van de voorlopige potindeling. Uit elke pot komt dan 1 tegenstander voor Nederland, met dus maximaal 1 Europees land.

Potindeling loting WK voetbal 2026

Pot 1: Mexico, Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Argentinië, België, Brazilië, Spanje, Frankrijk, Engeland, Nederland en Portugal



Pot 2: Kroatië, Marokko, Colombia, Uruguay, Zwitserland, Senegal, Japan, Iran, Zuid-Korea, Ecuador, Oostenrijk en Australië



Pot 3: Noorwegen, Panama, Egypte, Algerije, Schotland, Paraguay, Ivoorkust, Tunesië, Qatar, Oezbekistan, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika



Pot 4: Jordanië, Kaapverdië, Ghana, Curaçao, Nieuw-Zeeland, Haïti, winnaar UEFA play-off 1, winnaar UEFA play-off 2, winnaar UEFA play-off 3, winnaar UEFA-play-off 4, winnaar intercontinentale play-off 1 en winnaar intercontinentale play-off 2

