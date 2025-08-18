De Duitse trainer Peter Hyballa zit inmiddels al enige tijd zonder club en heeft daardoor tijd zat voor andere bezigheden. Zo probeert hij nu naam te maken op TikTok.

Hyballa staat bekend als een opvallend figuur. De voormalig trainer van onder meer NAC en NEC hield het bij veel clubs vaak maar kort vol en werd regelmatig vroegtijdig ontslagen, zoals ook bij zijn laatste team, het Zuid-Afrikaanse Sekhukhune United. Inmiddels zit hij al een jaar zonder club. Die tijd gebruikte hij om een boek te schrijven én om een TikTok-carrière te starten.

Om de paar dagen plaatst Hyballa een nieuwe video op zijn TikTok-kanaal. Voor zijn zo’n 800 volgers bespreekt hij daarin vooral tactieken, maar hij is er ook niet vies van om zijn nieuwe boek te promoten. Feedback kunnen zijn volgers en fans helaas niet geven, want de reacties staan uitgeschakeld.

Periode in Nederland

Hyballa heeft in Nederland vooral bekendheid verworven door zijn periodes bij NEC en NAC. In de zomer van 2016 werd hij aangesteld als hoofdtrainer van de Nijmegenaren, maar voor het einde van het seizoen werd hij al de laan uitgestuurd. Dit gebeurde omdat hij met de ploeg in degradatienood verkeerde.

Enkele jaren later, in januari 2020, werd hij aangesteld als hoofdtrainer van NAC. Zijn periode in Breda verliep echter allerminst soepel. Nog geen half jaar later werd hij ontslagen, al kreeg hij drie jaar later opnieuw de kans bij de club. Ook die tweede periode eindigde in een vroegtijdig vertrek. Binnen de club heerste veel onvrede: zo zou hij spelers hebben uitgescholden voor ‘mietjes’ en ‘spekkies’, en bovendien vertrouwde hij vrijwel niemand.

Seksschandaal

Ook bij zijn laatste club, Sekhukhune United, is de Duitser om een bizarre reden weggestuurd. De coach raakte namelijk betrokken bij een seksschandaal. Er dook een video op waarin Hyballa in een bordeel in Johannesburg te zien zou zijn. Op de beelden was te zien hoe hij geslachtsgemeenschap had met een prostituee.

De video werd naar de clubleiding gestuurd om geld af te persen. Hyballa werd daarop door Sekhukhune United geconfronteerd en gevraagd zijn gedrag toe te lichten. "In eerste instantie ontkende de coach het bordeel te hebben bezocht. Maar toen er werd gevraagd om de video te bekijken, erkende Hyballa dat hij het inderdaad was", zo schreef het Zuid-Afrikaanse Sunday World er destijds over. Sindsdien zit Hyballa dus zonder club.