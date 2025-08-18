Het populaire programma Vandaag Inside keert deze week terug op tv. Over de vaste invulling van de woensdagavond is echter nog niet alles duidelijk. In de podcast 'Groeten uit Grolloo' gaf Johan Derksen een inkijkje in de huidige stand van zaken.

Er hing een groot vraagteken boven het programma, want wie moest nou de vaste vervanger van René van der Gijp op woensdag worden na het vertrek van Albert Verlinde? Het lijkt erop dat journalist Wierd Duk die plek zal invullen. Al blijkt nu dat het toch niet helemaal zeker is.

Voorstander

Derksen gaf in zijn podcast aan dat hij groot voorstander is van Duk als vaste gast op de woensdag. "Ik vind dat we inhoudelijk op pijl moeten blijven, en hij is met de verkiezingen voor de deur een hele goede insider voor de Nederlandse politiek. Die is met alle brandhaarden in de wereld ook op de hoogte hoe het daarmee gesteld is. Dus eigenlijk kunnen we niet zonder Wierd Duk."

Maar de reden waarom Duk nog niet 100 procent de vaste gast is, komt door Wilfred Genee. Hij kon namelijk niet mee vergaderen over de kwestie. "Wilfred is pas zondag teruggekomen van vakantie, en die moet ook nog zijn plasje doen over die woensdagavond", zo deelt Derksen. "Maar ik kan me niet voorstellen dat Wilfred er tegen is of dat hij een andere tegenkandidaat heeft."

Er was ooit wel een moment dat Genee een opvallende naam had als kandidaat: Matthijs van Nieuwkerk. Derksen vond dat een goede optie, maar het bleek toch niet zo makkelijk als gedacht. "Dat vond ik ook een hele goede kandidaat. Maar Matthijs die droop nog steeds in zijn Hollywood-leven. En als grote ster koestert hij alle prijzen en awards die hij gekregen heeft."

Problemen

Derksen benadrukt dat het praktischer zou zijn als Genee ook voor Duk kiest als vaste gast, omdat er anders complicaties kunnen ontstaan. “Dat wordt dan een probleem. Ik weet niet hoe dat anders opgelost moet worden", aldus Derksen.

Een gast die in ieder geval niet zal aanschuiven, is Fidan Ekiz, de ex van Duk. Dat heeft alles te maken met een relletje van enkele jaren geleden. Tijdens een uitzending van Op1, waarin Wilfred Genee door Ekiz en Jeroen Pauw werd geïnterviewd, vond Genee de vragen te kritisch en reageerde hij fel. Na afloop liep de situatie zo hoog op dat zelfs zijn vrouw moest ingrijpen. Bovendien zou Ekiz hem in datzelfde conflict hebben uitgemaakt voor NSB’er.

Albert Verlinde

René van der Gijp stopt sinds vorig seizoen met de woensdagavonden bij Vandaag Inside. Zijn plek werd tijdelijk ingenomen door Albert Verlinde, maar ook hij vertrekt. Verlinde heeft een contract getekend bij RTL en wordt vaste duider in het nieuwe programma RTL Tonight.

Elke werkdag

Vandaag Inside is vanaf maandag 18 augustus elke werkdag rond 21:20 uur te zien bij SBS 6. Er zullen weer uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Zo zullen ze ongetwijfeld hun licht laten schijnen op de politiek, want in eind oktober staan er verkiezingen voor de Tweede Kamer op de planning.