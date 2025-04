Flink financieel nadeel aan aankomende Champions League-deelname Ajax door deals Sven Mislintat

Ajax staat op het punt zich te plaatsen voor de Champions League van aankomend seizoen. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren met een totaal onverwacht kampioenschap. De zon schijnt dus weer in de hoofdstad, al is de vloek van Sven Mislintat nog altijd niet volledig uitgewerkt.

Dat zit zo. Georges Mikautadze, Benjamin Tahirovic en Diant Ramaj zijn alweer weg uit Amsterdam, maar van de twaalf spelers die Mislintat haalde zijn er dus nog negen over. Een speciale clausule in hun contracten gaat deze zomer voor een herschikking van het Amsterdamse salarishuis zorgen.

Loonverhoging

De Telegraaf schrijft dat deze negen spelers allemaal anderhalf keer zoveel salaris kunnen verwachten wanneer Ajax zich plaatst voor de Champions League. Dat kan al bijna niet meer misgaan, waardoor de voetballers uit mogen kijken naar meer loon van de club. Ajax zelf hoopt veel spelers deze zomer te slijten, gezien het feit dat eigenlijk alleen Mislintat-aankopen Josip Sutalo en Anton Gaaei belangrijk zijn binnen de huidige selectie.

Alex Kroes, de huidige technisch directeur van Ajax, krijgt dus een drukke zomer. Van de zeven overgebleven spelers zijn er zes momenteel verhuurd. Alleen Branco van der Boomen is nog in Amsterdam te vinden. Voordeel voor de club: hij werd transfervrij aangetrokken en op hem kan dus alleen maar winst gemaakt worden bij een verkoop.

Huurlingen

De huidige verhuurde spelers zijn Carlos Forbs, Chuba Akpom, Jakov Medic, Sivert Mannsverk, Borna Sosa en Gaston Avila, al wordt laatstgenoemde verhuurd tot het einde van het jaar. De rest keert in de zomer terug bij Ajax en kan dus een salarisverhoging verwachten. De club hoopt dat enkele koopopties gelicht worden, maar behalve bij Sosa is de kans erg klein dat dit daadwerkelijk gebeurt.

Mislintat is al even weg bij Ajax, maar zijn rampage is nog altijd voelbaar in de Johan Cruyff Arena. Hij gaf maar liefst 109 miljoen uit en dat geld zou de club nu goed kunnen gebruiken. Kroes krijgt het in ieder geval druk om Ajax te verlossen van de door de Duitser gehaalde spelers. Of speelt Ajax volgend jaar met Forbs en Medic in de Champions League?

