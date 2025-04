'Wout Weghorst heeft dit jaar meer voor Ajax gedaan dan Brian Brobbey'

Het is lang hét onderwerp van gesprek geweest rondom Ajax: de spitsenpositie. De strijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst bleef maar doorgaan, zeker door de vele wisselingen van Francesco Farioli. Weghorst kan volgens zijn zaakwaarnemer zomaar eens weer vertrekken uit Amsterdam, en die keuze kan op begrip rekenen: "Het is ergens ook een signaal van Ajax."

Dit jaar kwam Wout Weghorst binnen bij Ajax met één doel. De eerste spits van Ajax worden. Het was zijn droom, noemde hij eerder al eens. Maar volgens zijn zaakwaarnemer kan het zomaar zijn dat hij weer weggaat richting Turkije, zo vertelde hij op de Turkse radio. Robert Maaskant zou die keuze best begrijpen. "Ik denk dat hij de droom heeft waargemaakt, maar dat hij ook een beetje teleurgesteld is."

Weghorst vs Brobbey

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine kijkt hij terug op het seizoen van Weghorst tot nu toe. "Ik denk dat Weghorst meer gedaan heeft voor Ajax dit jaar dan Brian Brobbey", is de mening van Maaskant. Presentator Rick Kraaijeveld stelt ook de keuze om even te wachten. "Ajax wil Brobbey weg doen, dan kan hij toch eereste spits worden."

Daar vindt Maaskant het zijne van. "Dat is altijd het spel. Moet een speler wachten op een club of andersom? Hoe graag wil je hem dan hebben? Het is ergens ook een signaal van Ajax." Hij denkt ook niet snel dat ze iemand van het kaliber van Weghorst zullen vinden. Waar ze in Turkije juist om staan te springen, als je de zaakwaarnemer van de spits moet geloven.

Echte Ajax-spits

"Ze zullen niet gauw in die categorie komen. Vorige week hadden we het erover, dat Ajax naar een Europa League-begroting gaat. Dan zullen zij niet de spelers halen die per se denkbaar zijn. Óf ze moeten weer jeugdige talenten gaan ophalen, dat zou ik niet raar vinden bij Ajax. Dat je gewoon probeert om de beste spits te pakken die bij Ajax wél speelt, terwijl hij in het buitenland nog niet aan de bak komt."

Wel denkt Maaskant dat zo'n spits in het buitenland gezocht moet worden. "Erling Haaland is natuurlijk ook lang over het hoofd gezien, veel clubs hebben hem in eerste instantie geen aanbieding gedaan. Maar inderdaad, ik denk dat er in Nederland niet zo snel een spits rondloopt die bij Ajax past."

