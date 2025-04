Gemeente Amsterdam hakt knoop door over Ajax-huldiging op Museumplein

Ajax gaat richting Utrecht aanstaande zondag om één van de laatste vijf wedstrijden van het seizoen te spelen. Bij winst kan plek 2 veilig gesteld worden, gezien het feit dat er nog steeds niet over het kampioenschap gepraat wordt in Amsterdam. Trainer Francesco Farioli is er niet gerust op en bereidt zijn spelers tot in de details voor: "We laten ze filmpjes van de sfeer zien."