Memphis Depay stond drie dagen na zijn historische wedstrijd tegen Litouwen alweer op het veld aan de andere kant van de wereld. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal kreeg in Brazilië een flinke domper te verwerken. "Ik hoop dat het niets ernstig is.", zei zijn trainer meteen na afloop.

De club van Depay, Corinthians, speelde woensdag de return-wedstrijd in de kwartfinale van de Braziliaanse beker. Ondanks dat hij drie dagen geleden nog in Litouwen op het veld stond, startte Depay gewoon de wedstrijd tegen Athletico Paranaense.

'Hoop dat het niets ernstig is'

Na de rust bleef Depay in de kleedkamer achter. De spits zou namelijk een dijbeenblessure hebben opgelopen en kon daardoor de wedstrijd niet vervolgen. Over de fitheid van de 31-jarige topscorer van Oranje was afgelopen weken al twijfels, maar Depay kon uiteindelijk toch twee wedstrijden spelen voor het Nederlands elftal. Voor deze inspanningen lijkt hij nu de tol moeten betalen.

Over de ernst van de blessure is nog niets bekend. Na afloop van de wedstrijd sprak de trainer van Corinthians, Dorival Júnior, over de situatie van zijn vedette. "Hij heeft iets gevoeld. Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat hij zo snel mogelijk terugkeert."

Geëerd

De wedstrijd begon nog heel feestelijk voor Depay. Voorafgaand aan de aftrap werd de Nederlander geëerd door zijn Braziliaanse club. De rede hiervoor was natuurlijk zijn historische mijlpaal door zich te kronen tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Om dit te vieren kreeg Depay een voetbalshirt van Corinthians met rugnummer 52. Dit getal staat voor het aantal doelpunten die op de teller staan van de spits bij Oranje.

Bekerjacht gaat door

Ondanks dat Corinthians het de tweede helft moest stellen zonder Depay, bekert de club door naar de halve finale. De club won met 2-0 en is hiermee op jacht naar hun eerste bekerwinst sinds 2009.

Het is voor Depay te hopen dat hij op tijd fit is voor de volgende interlandperiode. Op 9 en 12 oktober staan WK-kwalificatieduels tegen Malta en Finland op het programma. Dan kan de topscorer zijn voorsprong op Robin van Persie verder uitbouwen.

