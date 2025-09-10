Het Nederlands elftal heeft beelden online gezet van uit de kleedkamer van Oranje na het kwalificatieduel met Litouwen. Daar gaf Memphis Depay een uitgebreide speech na het behalen van de topscorerstitel. Hij stipte ook een kritiekpunt aan.

Depay maakte zondag tegen Litouwen zijn 51e en 52e doelpunt voor de nationale ploeg. Daarmee heeft hij Robin van Persie ingehaald. Memphis was voor de huidige interlandbreak al topscorer aller tijden van Oranje, maar die titel moest hij toen nog delen met de huidige Feyenoord-trainer. Door zijn twee doelpunten tegen Litouwen is hij nu alleen topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Met 52 goals leidt hij nu de ranglijst van topscorers boven Van Persie en de eerdere topscorer Patrick Kluivert.

Hij was dolblij met die bijzondere mijlpaal en vierde die al uitbundig op het veld. Maar in de kleedkamer lieten ze het record ook niet zomaar voorbij gaan. Depay nam het woord en sprak zijn ploeggenoten toe. "Ik ben heel trots en blij", begint hij zijn speech.

"Om dit te kunnen bereiken heb ik veel inspiratie gehaald uit het verleden, legendes en spitsen die mij voor zijn geweest." Hij noemt een aantal Oranje-iconen waarmee hij nog heeft gespeeld: bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar, Robin van Persie en Arjen Robben. "Nu heb ik iets wat ik altijd heb gemanifesteerd en waar ik altijd van heb gedroomd."

"Ik wil jullie natuurlijk allemaal bedanken omdat jullie mij super hard hebben gesteund", zegt de31-jarige aanvaller tegen zijn teamgenoten. Hij haalt ook zijn transfer naar Corinthians aan. "Zeker ook de laatste periode toen ik na het EK als eerste Nederlans elftal speler naar Brazilië ging. We moeten zo blijven doorgaan. Dit is een mijlpaal voor mij persoonlijk, maar iedereen heeft hieraan bijgedragen."

Kritiek

Maar Memphis was niet alleen maar positief. Oranje stelde afgelopen interlandperiode teleur en won maar nipt van Litouwen dankzij het winnende doelpunt van Depay (3-2). "Nu moeten we focussen en zorgen dat we met een teamprestatie samen iets gaan winnen. Dat is het ultieme doel. Wat we daarvoor willen doen, daar moeten we goed over gaan zitten. Zoals vanavond kan het natuurlijk niet", sprak hij.

