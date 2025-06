Flinke rel bij FC Barcelona na totaal mislukte transfer: technisch directeur haalt keihard uit naar trainer

Deco, de technisch directeur van FC Barcelona is boos op Xavi. Dit heeft allemaal te maken met de transfer van toptalent Vitor Roque.

Roque kwam een half jaar eerder dan gepland naar Barcelona. Dat bleek achteraf een grote fout, en volgens technisch directeur Deco is voormalig trainer Xavi de schuldige.

De Braziliaanse voetballer arriveerde in januari 2024 in Barcelona. De toen 18-jarige Roque kostte de Catalanen maar liefst 30 miljoen euro. Destijds leek technisch directeur Deco de grote man achter de transfer.

Mislukt

De transfer bleek al snel een misser. Roque scoorde slechts twee keer in 16 wedstrijden en keerde al snel terug naar Brazilië, naar Palmeiras om precies te zijn. Vóór zijn avontuur bij Barcelona was hij goed voor vier goals en twee assists in zes duels voor Atlético Paranaense.

Het plan van Barcelona was om de marktwaarde van het jonge talent te verdubbelen en hem vervolgens met winst te verkopen. Dat liep echter anders. Deco ontkent verantwoordelijk te zijn voor het debacle. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar toenmalig trainer Xavi, zijn voormalige ploeggenoot.

Vervroegd

Roque zou aanvankelijk in de zomer van 2024 naar Barcelona komen, maar op aandringen van Xavi werd zijn komst vervroegd naar januari. Na zijn teleurstellende periode bij Barcelona werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Betis. Daarna keerde hij terug naar zijn geboorteland. Palmeiras betaalde 25 miljoen euro voor Roque, waardoor Barcelona alsnog een groot deel van de transfersom heeft terugverdiend.

'Vergissing'

Deco gaf aan dat de het vroegtijdige aantreden van de Braziliaan een fout was. "Zijn komst in januari was een vergissing, maar we hadden weinig opties. De trainer stond erop. Het oorspronkelijke plan was dat hij in de zomer van 2024 zou komen. Ik denk dat hem dat alleen maar heeft geschaad, want de verwachtingen in Barcelona zijn natuurlijk torenhoog. Als je je laat meeslepen door wat de media schrijven, kom je al snel in de problemen", zo vertelde Deco aan het Braziliaanse medium Globo.

Hij vervolgde: Roque's eerste zes maanden waren niet best, maar ik denk ook dat hij meer aandacht van de staf en de club had moeten krijgen. We hadden zijn problemen, zoals de aanpassing, ook op psychologisch vlak, moeten herkennen en hem moeten helpen die te overwinnen. We waren daar echter niet toe in staat."

De schuld van Xavi

Deco stelt dat Xavi de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de mislukte transfer. "We luisteren altijd naar de trainers als het om versterkingen gaat. Xavi wilde dat hij al in januari zou spelen en het geplande zes maanden durende aanpassingsproces zou overslaan. Uiteindelijk hoort dit allemaal bij voetbal. Als een jonge speler uit Brazilië naar Europa komt, is het altijd lastig, zeker als hij bij een club als Barcelona of Real Madrid terechtkomt."

Op het veld vormden Deco en Xavi een gouden duo bij Barcelona, maar buiten de lijnen lijken de twee het dus totaal niet met elkaar eens te zijn.