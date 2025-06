Frenkie de Jong eerlijk over zijn toekomst bij FC Barcelona: 'Dat is het gevoel van mensen'

Frenkie de Jong speelde met Oranje een prima pot tegen Finland, maar na afloop ging het maar weinig over het Nederlands elftal. De Jong beleefde een geweldig seizoen met zijn club FC Barcelona en leek een wederopstanding te maken in de Spaanse stad. Zelf ziet hij dat wel anders. "We komen nu verder, dan valt het meer op." Ook sprak De Jong ook over zijn toekomst.

Daar kon De Jong kort over zijn: zijn intentie is om deze zomer te verlengen bij FC Barcelona. De Nederlander zit al sinds 2019 bij de club, heeft een contract tot de zomer van 2026 die wat hem betreft liever gister dan vandaag verlengd is. Al helemaal na het succes van afgelopen jaar. Elke Spaanse prijs werd gepakt en hij stond in een spectaculaire halve finale van de Champions League. Dat die finale niet werd bereikt doet nog altijd pijn, vertelt hij.

Jaar bij Barça

"Het is de allergrootste prijs, en als je dan op twee minuten van de finale staat, dan doet dat wel pijn", erkent hij. Het grandioze tweeluik tegen Inter, waarin ze net verloren, én de prijzen die Barça in eigen land pakte, zorgen wel voor een nieuwe blik op de club. Ze tellen weer mee en in dat team viel Frenkie de Jong op.

Dit is Frenkie de Jong: smaakmaker bij FC Barcelona verwacht samen met jeugdliefde Mikky Kiemeney zijn tweede kindje Frenkie de Jong maakte enkele jaren geleden bij Ajax indruk op de voetbalwereld en speelt inmiddels al geruime tijd bij FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder blinkt wekelijks uit bij de Spaanse topclub en beleeft een geweldig seizoen. Om het jaar nog wat mooier te maken, deelde hij samen met vrouw Mikky Kiemeney ook nog eens heel mooi privénieuws.

Krankzinnig tweeluik

Zelf vindt hij niet dat er veel veranderd is aan hemzelf. Sterker nog, hij denkt dat zijn beste periode nog vóór zijn blessure van afgelopen zomer lag. "Dat ik beter speel is enkel het gevoel van mensen. Ik speel nu iets anders bij FC Barcelona in de zin van dat ik nu vaak de meest controlerende speler ben. Dat is iets anders, maar verder speel ik aan de bal niet anders."

FC Barcelona nu al in de problemen voor nieuwe Champions League: puntenaftrek dreigt Topclub FC Barcelona is door de UEFA op de vingers getikt vanwege het opnieuw overtreden van de Financial Fair Play-regels. De Spaanse kampioen, die vaker in de fout is gegaan, riskeert nu puntenaftrek in de Champions League van komend seizoen én een beperking van de selectiegrootte.

Ontwikkeling De Jong

Net zoals bij Oranje blijft hij vaak de bal ophalen en gaat hij ermee aan de haal. Ook tegen Spanje, in de vorige interlands in de kwartfinale Nations League, was dat te zien. "Ook bij Nederland hebben we veel kwaliteit. Ik denk dat we ook een goede mix hebben. We hebben ook veel fysieke kracht en power in het Nederlands helftal. We hebben een mooi team."

De Jong reageert ook nog op de kritiek op het gemis van een topper in de aanval. "Ik denk dat we die wel hebben, maar het blijft een prestatie van het hele team. In voetbal is het echt moeilijk om te winnen door één speler. Dat kan misschien met Lionel Messi, maar het hele team moet het doen."

Nathan Aké na zware periode van veel pijn eindelijk weer op het veld bij Oranje: 'Het lijkt makkelijker dan het is ' Nathan Aké maakte na maanden afwezigheid in Oranje weer zijn rentree op de linksbackpositie. Zoals verwacht stond hij direct vanaf het begin op die plek, omdat de trainingen goed waren gegaan. "Ik speelde precies wat was afgesproken en het voelde goed", vertelde een blije Aké die nog niet zo lang geleden pijnstillers nodig had om te kunnen functioneren.

Messi en Yamal

Nog een andere speler waar dat eventueel mee zou kunnen is Yamal. "Messi vind ik nog beter, in alles. Maar Yamal is nog zo super jong, je hebt geen idee hoe dat gaat onwikkelen. Hij is 17, man. Ik hoop dat hij zo doorgaat en lekker onbevangen blijft. Hij is namelijk altijd vrolijk en zo is hij echt."

Beroemde voetbaltrainer ziet geen 'nieuwe Messi' in supertalent Lamine Yamal: 'Er zal nooit meer iemand zijn als hem' Hoewel Lamine Yamal als één van de grootste voetbaltalenten van dit moment geldt, gelooft Pep Guardiola niet dat de jonge buitenspeler ooit Lionel Messi zal evenaren. "Het spijt me zeer, maar voor mij zal er nooit iemand zoals de Argentijn zijn," zegt hij tegen DAZN.

WK-clubs

Waar voor veel teamgenoten bij Oranje het WK-clubs nog een verplichting is, is dat voor Frenkie niet zo. Daar is hij behoorlijk opgelucht over. "Ik ben echt blij dat ik niet hoef. Voor ons is het echt top, ik denk dat eerlijk gezegd dat niet veel mensen er zin in hebben. Het publiek zit er volgens mij niet op te wachten. Voor wie wel gaan, is het best vervelend. Als je ver komt, heb je haast geen vakantie."