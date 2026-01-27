Bayern München-coach Vincent Kompany zal dinsdagavond goed slapen. Hij kan namelijk voor het Champions League-duel van woensdag tegen PSV rekenen op de terugkeer van enkele belangrijke spelers; een forse domper voor de Eindhovenaren.

De terugkerende spelers in kwestie zijn de cruciale verdediger Dayot Upamecano en vleugelaanvaller Serge Gnabry. Zij zijn weer fit en opgenomen in de selectie voor de clash met de Nederlanderse landskampioen. Beiden kampten de afgelopen dagen met maagproblemen en misten daardoor het weekendduel tegen FC Augsburg, wat Bayern zeer verrassend verloor in eigen huis met 1-2. Upamecano en Gnabry waren beiden ook al deel van de Duitse selectie toen Bayern München in 2020 de Cup met de Grote Oren won. Ook rechtsback Sacha Boey keert terug, al is het onwaarschijnlijk dat hij direct in de basis start.

Een andere geblesseerde rechtsback, Josip Stanišić, heeft de training met het team hervat na zijn schouderblessure, maar reist niet mee naar de wedstrijd tegen PSV. Voor de komende wedstrijd zijn Raphaël Guerreiro en Konrad Laimer ook nog niet beschikbaar wegens blessureleed, terwijl Kim Min-jae geschorst is na zijn rode kaart tegen Union Sint-Gillis.

Belangrijk duel voor PSV

Bayern heeft zich al verzekerd van een plek bij de laatste acht teams, en daarmee van directe kwalificatie voor de achtste finales. PSV is nog alles behalve zeker van overleving in de Champions league. De ploeg van Peter Bosz momenteel op de 22e plek, net binnen de play off-plekken. Met acht punten is het echter nog maar de vraag of ze deze positie kunnen behouden bij een verlies tegen de Duitse kampioen. Het is daarom ook een domper dat Bayern over een aantal extra sterspelers beschikt.

Bosz is in aanloop naar het cruciale affiche ontspannen en hoopvol. Hij vergeleek een van de beste clubs ter wereld zelfs met NAC, tegen wie PSV afgelopen weekend twee punten morsten door 2-2 gelijk te spelen. "Het is misschien raar om te zeggen, maar Bayern speelt hetzelfde als NAC. Ze spelen over het hele veld één-tegen-één en proberen je tot fouten te dwingen", aldus de oefenmeester van de Eindhovenaren in een persconferentie.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.