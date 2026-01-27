PSV en Ajax hopen in de laatste groepswedstrijd van de Champions League nog wat extra inkomsten bij te schrijven. PSV en Ajax hebben zelfs al de grens van vijftig miljoen euro gepasseerd. In de cruciale krakers met Bayern München en Olympiakos hopen zij er nog een schepje bovenop te doen.

Beide clubs kregen een startpremie van 18,6 miljoen euro. Op basis van prestaties in de laatste tien seizoenen en televisiegelden ontvangt PSV 18,2 miljoen euro en Ajax 18,7 miljoen euro. PSV verdiende 5,6 miljoen euro met zeges op Napoli en Liverpool en gelijke spelen tegen Olympiakos en Bayer Leverkusen. De overwinningen van Ajax op Qarabag en Villarreal leveren de club 4,2 miljoen euro op.

PSV en Ajax hopen nóg meer te cashen

PSV en Ajax krijgen woensdag na de thuisduels met Bayern München en Olympiakos meer inzicht in alle inkomsten. Een zege levert opnieuw 2,1 miljoen euro op en een gelijkspel 700.000 euro. De positie op de ranglijst wordt ook beloond. De nummer 36 krijgt 275.000 euro en de nummer 35 het dubbele. De bonussen lopen trapsgewijs op, zodat de nummer 1 van de groepsfase 36 keer 275.000 euro ontvangt.

PSV en Ajax kunnen zich nog voor de tussenronde plaatsen, wat 1 miljoen euro oplevert. Een plek in de achtste finales is goed voor 11 miljoen euro en de kwartfinalisten krijgen nog eens 12,5 miljoen euro. De UEFA keert 15 miljoen euro uit aan de halvefinalisten. De winnaar krijgt een extra premie van 25 miljoen en de verliezend finalist van 18,5 miljoen euro.

Prestatie Bedrag Behalen play-off knock-outfase €1.000.000 Behalen ronde van 16 €11.000.000 Behalen kwartfinale €12.500.000 Behalen halve finale €15.000.000 Behalen finale €18.500.000 Winnen finale €6.500.000*

Méér dan vijftig miljoen euro al binnen

PSV en Ajax verdienen naast de bovengenoemde premies ook geld aan de recettes van de vier thuisduels in de groepsfase. PSV rekent op een bruto omzet van ruim 8 miljoen euro, bij Ajax is dat bedrag ruim 2 miljoen hoger. Mede omdat de Johan Cruijff ArenA een grotere capaciteit heeft. Met de inkomsten van de recettes hebben PSV en Ajax nu al meer dan 50 miljoen euro in de Champions League verdiend.

Soort inkomsten PSV Ajax Startpremie 18.600.000 euro 18.600.000 euro TV-gelden 18.200.000 euro 18.700.000 euro Wedstrijdverdiensten 5.600.000 euro 4.200.000 euro Inkomsten door ranglijst* 4.125.000 euro (bij plek 22) 1.375.000 euro (bij plek 32) Recettes 8.000.000 euro (bruto omzet) 10.000.000 euro (bruto omzet) Totaal 54,53 miljoen euro 52,88 miljoen euro



*Inkomsten op basis van ranglijst zijn gebaseerd op de huidige plek in de ranglijst.

