Fortuna Sittard heeft een nieuwe linksback aan de selectie toegevoegd. Marko Kerkez komt over van Partizan Belgrado. En inderdaad, dat is de broer van Liverpool-aanwinst Miloz Kerkez.

De Serviër Kerkez (25) stond in eigen land onder contract bij meerdere clubs op de twee hoogste niveaus en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Aris Saloniki in Griekenland. Hij is de oudere van Miloz (21), die in Nederland voor AZ speelde.

"Van mijn broer heb ik veel positieve verhalen gehoord over Nederland en de Eredivisie", aldus Kerkez, die een contract voor één seizoen ondertekent met een optie voor nog een jaar. "Toen ik hoorde van de interesse van Fortuna, was de keuze snel gemaakt. Ik ben blij dat ik hier ben en kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging."

Andere aanwinsten

Kerkez liep in 2022 nog even stage bij Telstar. Fortuna Sittard haalde eerder al Justin Hubner, Philip Brittijn, Mattijs Branderhorst, Paul Gladon en Dimitrios Limnios (huur) naar de club. Er gaan ook geruchten dat de Limburgers geïnteresseerd zijn in Mohamed Ihattaren, die momenteel bij RKC Waalwijk onder contract staat.

