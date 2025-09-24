Ruben van Bommel gaat een zware periode tegemoet. Voor het PSV-talent ontvouwde zich een doemscenario toen hij zich verstapte tegen Ajax en zijn kruisband afscheurde. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine bespreken ex-sportpsychiater Bram Bakker en Robert Maaskant de situatie. "Iedereen roept dat ze het knap vinden, ik vind het wel meevallen."

Het noodlot sloeg toe voor Ruben van Bommel, het talent van PSV dat deze zomer overkwam voor 15 miljoen. Na de schrik en de teleurstelling sprak de flankenflitser al gauw van de knop omzetten. Bram Bakker, die al zoveel spelers met een knieblessure zag, is benieuwd hoe sterk Van Bommel is. "De komende maanden zal duidelijk worden hoe hard zijn kop is. Dus in hoe verre hij in staat is hier mentaal doorheen te gaan. Want hij gaat op de proef gesteld worden", constateert hij.

Zware blessure

Het is misschien wel het ergste dat een voetballer kan overkomen. Daar komt bij kijken dat 'je haast geen slechter moment kan verzinnen voor deze blessure', vindt Bakker. "Hij is net lekker aan het meeballen na de transfer en dan komt het. Als je een beetje uitzoomt dan is dit de uitdaging die op zijn weg ligt. We hopen dat het hem niet nog een keer gebeurt. Maar daar speelt wel in mee dat hoe hij hiermee om gaat, gaat bepalen hoe het verder in zijn carrière gaat."

Hij krijgt in de podcast de vraag of daarin zijn familie nog een rol speelt. Als er een familie is die weet hoe zo'n periode in elkaar zit, dan is het wel die familie. Zijn opa is oud-bondscoach en zijn vader is oud-voetballer en trainer. Dat denkt Bakker niet direct. "Wat ik vooral proef, is dat je een trotse en betrokken vader ziet in Mark. En niet een vader die zijn zoon als een randdebiel staat op te jagen. Ik geloof wel dat het warme en passie is wat hem drijft." Hij zag dat ook bij opa Bert van Marwijk. "Ik vind het mooi om te zien, ik heb er wel een goed gevoel bij."

Een voetballer doet niet anders

Daarna kwam ook Robert Maaskant nog aan het woord over de situatie van Van Bommel. Hij wilde de situatie iets meer nuanceren. "We praten nu over het mentale aspect, het duurt altijd negen maanden op medisch gebied. Maar aan de andere kant... iedereen zegt dat het zo knap en moeilijk is. Maar een voetballer doet niet anders. Die probeert zo gauw als mogelijk weer zijn ding te doen", vindt hij.

Totale leegte

Hij vermoedt dat Ruben misschien nu alweer op de fiets zit. "Iedereen roept altijd ik vind het zo knap. Nou ik vind dat wel meevallen. Het is gewoon hetgeen dat je doet en wat je drijft. Dat is vrij logisch. Het moeilijke moment komt over vier à vijf maanden waar je in een totale leegte valt, wanneer je ook niet meer op de club komt."

Daarvoor oppert hij dat de speler afleiding moet zoeken. "Ik heb spelers begeleidt die hun achillespees hadden afgescheurd. Ik gaf hen als tip een boek op te pakken, wat te gaan leren, een taal. Want je moet beide hersenhelften blijven stimuleren om jezelf er doorheen te krijgen."

Zlatan

Bakker haalde nog een ander voorbeeld aan van de overleden zaakwaarnemer mino Raiola. "Je moet jongens iets voorhouden dat hen inspireert. Mino liet kwetsbare jongens vaak met Zlatan praten, zodat ze zich even aan hem konden optrekken. Ik herinner mij dat Zlatan eens in zijn voetballende periode onder het mes moest. Dan liet hij een andere jongen op hetzelfde moment een operatie in gaan. De eerste dagen in het ziekenhuis was hij dan in dezelfde kamer als Zlatan. Dat geeft zo'n enorme boost."

In de kersverse aflevering van De Maaskantine komt Bram Bakker op bezoek. De oud- sportpsychiater spreekt over het belang van het mentale welzijn van voetballers. Hij blikt terug op zijn rol in de media rondom Mohamed Ihattaren en deelt tal van anekdotes uit de voetballerij.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld komt naar voren: de nare blessure van Ruben van Bommel, het omgaan met tegenslagen, wordt de voetbalwereld door de ex-psychiater onder de loep genomen en komen er pikante stellingen en dilemma's voorbij.