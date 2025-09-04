De Nederlands-Italiaanse rapper Botje bracht in april dit jaar een nummer uit over oud-Ajax trainer Francesco Farioli. Nu de Italiaanse oefenmeester furore maakt bij Porto, bestormt zijn nummer de Portugese hitlijsten.

Het nummer in kwestie heet MISTER FARIOLI en is een parodie op het nummer My Life Is a Party van de ItaloBrothers. Het lied kwam tot stand, nadat de trainer vorig seizoen onwijs populair werd in Amsterdam, omdat hij met Ajax onderweg was naar het kampioenschap.

Dat het nummer zo goed scoort in Portugal, komt omdat de de social media-kanalen van Farioli's nieuwe club, FC Porto, het nummer van Botje massaal gebruiken in hun posts en stories. Hierdoor is het nummer onwijs populair onder de supporters van de club, waar onder wie Luuk de Jong en Pablo Rosario onder contract staan. Dankzij alle populairiteit staat MISTER FARIOLI op plek twee in de Portugese Viral Top 50 van Spotify.

Foutloze start

Dat Farioli op handen gedragen wordt in Porto is allesbehalve gek. De oud-trainer van Ajax staat na vier speelrondes op plek één in de Portugese competitie. Afgelopen weekend wist de Italiaan een knappe 2-1 overwinning te behalen bij huidig kampioen Sporting. FC Porto en Benfica zijn daardoor de enige Portugese clubs met een foutloze competitiestart. In de eerste vier duels kreeg de ploeg van Farioli slechts één doelpunt om de oren. Het defensieve recept wat hij bij Ajax toepaste, blijkt dus ook te werken in Portugal.

Voormalig PSV-spits Luuk de Jong is medeverantwoordelijk voor het Porto-succes. De 35-jarige aanvaller, die slechts één jaar jonger is dan zijn Italiaanse trainer, maakte in het belangrijke duel tegen Sporting zijn eerste doelpunt in de Liga Portugal.

In oktober keren Farioli en De Jong terug op de Nederlandse velden. Ze nemen het dan namelijk op tegen FC Utrecht in de Europa League. Ondanks de foutloze start zal Farioli met knikkende knieën afreizen naar het Galgenwaard. De laatste keer dat hij daar met Ajax op bezoek kwam, verloor zijn ploeg met 4-0.