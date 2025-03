Francesco Farioli reageert voor het eerst op geruchten rond een terugkeer van Dusan Tadic

Francesco Farioli heeft in een interview met Ajax gereageerd op de geruchten rond een terugkeer van Dusan Tadic. Volgens de Italiaanse coach is het heel duidelijk, op dit moment is er nog geen sprake van een comeback van de Servische routinier.

In Turkije is een mogelijke terugkeer van Tadic in Amsterdam al enkele weken een belangrijk onderwerp. Turkse media kwamen al met de berichten dat een comeback besproken zou zijn. Tadic zou nog een jaar voetballen in Amsterdam en vervolgens een andere rol binnen de club krijgen. De Serviër zou zelfs al akkoord zijn met het contract, maar er is nog altijd geen bevestiging.

Verrassende club dreigt Dusan Tadic voor de neus van Ajax weg te kapen bij Fenerbahçe Er lijkt een einde te komen aan de samenwerking tussen de Turkse topclub Fenerbahçe en aanvaller Dusan Tadic. Turkse media speculeren volop op een aanstaand vertrek, zeker nu de blauwgele club uit Istanbul naast het kampioenschap dreigt te grijpen. Koren op de molen voor Ajax zou je zeggen, maar zo makkelijk is de rekensom niet.

Farioli

Ajax zette donderdag een video online waarin trainer Farioli vragen van kijkers probeert te beantwoorden. In dat item komt ook een terugkeer van Tadic ter sprake. "Dusan is zonder twijfel een geweldige speler. Hij is bijzonder voor Ajax. Volgens mij staat de club er altijd voor open om mogelijkheden te verkennen. Maar hij staat op dit moment onder contract bij Fenerbahçe. Het is nooit netjes om over spelers van andere clubs te praten."

Menno Geelen

Enkele weken geleden gaf ook directeur Menno Geelen al een reactie op de geruchten rond Tadic. "Ik heb nog wel twaalf tot veertien andere geruchten gehoord over spelers die gaan komen. Dat soort vragen kun je hartstikke fijn aan Alex Kroes stellen. Dat wij goed contact houden met oud-spelers, ook met degenen die zijn weggegaan, is duidelijk." Tadic speelde van 2018 tot 2023 voor de Amsterdamse club.

Tadic was zelf ook eerder al luid en duidelijk over een terugkeer in Amsterdam. "Ik zal Turkije niet verlaten, tenzij Fenerbahçe mij zegt dat ik moet gaan. Ik beslis pas in 2025, denk ik. Ik wil niets overhaast doen. Voor mij is het cruciaal dat ik volgend seizoen bij een club speel waarmee ik prijzen kan winnen. Geld speelt geen rol."