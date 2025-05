Francesco Farioli ziet lichtpuntje bij Ajax na afgang in titelstrijd: 'Daar kijken we dan positief op terug'

Ajax liep zondag tegen een gigantische domper aan in de eigen Johan Cruijff Arena. De ploeg van Francesco Farioli zag eerst hoe concurrent PSV op bezoek bij Feyenoord terugkwam van een achterstand en werd daarna afgedroogd door NEC (0-3 verlies). De Italiaanse coach zag echter toch een lichtpuntje na de keiharde dreun in de titelstrijd.

"Op deze trieste dag hebben we ons wel gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van de Champions League", zei Farioli op de persconferentie. "Dat voelt op dit moment niet hoe het zou moeten voelen, maar ik denk dat we hier in de komende weken en maanden positief op terugkijken."

Ondanks dat mooie nieuws kwam de nederlaag natuurlijk wel hard aan bij de Italiaanse coach. "Dit is een pittig resultaat. De uitslag spreekt voor zich. Maar gelukkig kan bij voetbal ook weer snel alles veranderen."

Crisis bij Ajax

Ajax was in het eerste uur veel gevaarlijker dan NEC, maar de bezoekers sloegen driemaal toe na rust op het moment dat de thuisploeg steeds meer risico ging nemen. "Vooral in de eerste helft kregen we voldoende kansen om afstand te nemen", zei Farioli. "Maar de realiteit is dat we in de laatste drie duels eenmaal gescoord hebben.

Ajax verloor in de laatste drie wedstrijden tegen FC Utrecht (4-0 verlies), Sparta Rotterdam (1-1 gelijk) en NEC (0-3 verlies) 8 punten. PSV heeft nog maar één punt minder dan de koploper en lijkt klaar om toe te slaan als Ajax punten verliest in de resterende duels met FC Groningen en FC Twente.

Tranen bij Weghorst

Farioli zag zijn spits Wout Weghorst met tranen in zijn ogen het veld verlaten. Ook de andere spelers van Ajax oogden zwaar aangeslagen. "Wout is een emotionele speler en natuurlijk was het stil in de kleedkamer. Ik ga zo eten en misschien neem ik wel een glas wijn. Vanaf maandag gaan we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de uitwedstrijd tegen FC Groningen. We gaan ook dit duel met NEC analyseren en kijken hoe we het in onze laatste twee wedstrijden beter kunnen doen. We moeten de bladzijde van onze laatste drie wedstrijden omslaan en zorgen dat we er snel weer staan."

Alles over Eredivisie

