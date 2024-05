Frank Paauw nieuwe voorzitter KNVB, al bij de eerste stemronde een meerderheid

Frank Paauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. De 65-jarige hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam kreeg tijdens de bondsvergadering in Zeist de meeste stemmen.

Bij de stemming, met dertig afgevaardigden uit het betaald voetbal en dertig vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal, kreeg Paauw meer stemmen dan Hans Nijland en Jeanet van der Laan, de andere twee kandidaten. Paauw volgt Just Spee op als voorzitter.

Paauw kreeg 31 van de zestig stemmen. Nijland kreeg er twintig en Van der Laan zeven. Twee stemmen waren ongeldig. Er konden wel vier stemronden gehouden worden als er niet direct een meerderheid was.

Na de uitslag klonk applaus in de zaal op de campus van de KNVB in Zeist, waar de vergadering was. "Mijn nieuwe rol zal verbindend zijn en gericht op de toekomst", zei Paauw in een korte eerste reactie.

Paauw is in ieder geval tot eind volgend jaar de voorzitter van de KNVB, het einde van de termijn van de vertrekkende voorzitter Just Spee. Een voorzitter kan maximaal twaalf jaar aanblijven. Spee was sinds 2019 voorzitter en vertrekt nu om gezondheidsredenen, zo werd eind september bekend.

Kritiek

Vanuit supportersgroepen was er de afgelopen tijd veel weerstand tegen zijn komst bij de voetbalbond. Paauw had namelijk in zijn eerdere functie als politiechef nog geopperd om voortaan uitsupporters te weren bij wedstrijden. Ook clubs luidden de noodklok toen zij de reacties van hun supporters zagen. De angst is er dat hij voor een nog strenger beleid gaat kiezen voor supporters in- en rond het stadion.

Supporterscollectief Nederland kwam met een tegenkandidaat in de vorm van Hans Nijland. Maar die moest het in de stemming dus toch afleggen tegen Paauw. Nog geen 24 uur na de kandidaatstelling van Nijland kwam er nog een kandidaat naar voren: Jeanet van der Laan. De 44-jarige oud-international was Tweede Kamerlid voor D66 tot vorig jaar.

De 65-jarige Paauw heeft als politiechef in Amsterdam en Rotterdam te maken gehad met veel voetbalgerelateerde zaken en speelt nog in een veteranenteam. De bondsvoorzitter vormt samen met de directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen en de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee het bondsbestuur van de KNVB, dat verantwoording aflegt aan de bondsvergadering. De bondsvoorzitter is ook de preses van de bondsvergadering, waarin onderwerpen worden besproken die het amateurvoetbal en betaald voetbal overstijgen en in gezamenlijkheid worden behandeld.