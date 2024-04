Hans Nijland en Jeanet van der Laan spreken zich uit over supportersbeleid: 'Voetbal wordt gespeeld voor supporters'

Hans Nijland en Jeanet van der Laan schoven woensdagavond aan bij Op1 om te praten over hun mogelijke bondsvoorzitterschap bij de KNVB. Daar kregen ze ook een aantal gevoelige thema's voorgeschoteld om hun mening over te geven.

Één van die thema's was de vraag of uitsupporters aanwezig mogen zijn bij risicowedstrijden. Dat is misschien wel het belangrijkste thema in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter vanwege hoofdcommissaris van de politie Amsterdam Frank Paauw, die ook kandidaat is voor de functie. De angst heerst bij supporters dat hij een nog strenger beleid zal hanteren voor supporters in en rondom het stadion.

Zowel Nijland als Van der Laan spreken zich uit tegen dat idee. "Wel supporters", geeft Van der Laan antwoord op de vraag. "Ik ben geen voorstander van uniforme maatregelen." Nijland haakt daarop in. "Absoluut supporters mee naar uitwedstrijden, maar die dienen zich ook te gedragen. Uit- en thuissupporters horen in het stadion en horen bij het voetbal. Voetbal wordt gespeeld voor supporters."

Frank Paauw

Aan tafel kwam ook ter sprake dat beiden zich misschien alleen verkiesbaar zouden hebben gesteld zodat Paauw geen voorzitter zou worden. Daar gaan ze echter tegenin. "Ik ben niet naar voren gestapt om aan te tonen dat Paauw niet geschikt is", aldus Van der Laan. "Ik had me ook al eerder aangemeld. Ik vind de maatschappelijke waarde van het voetbal heel belangrijk. Kijk naar het amateurvoetbal, dat is het hart van gemeentes. Paauw focust op stadionveiligheid, wat heel belangrijk is, maar ik trek het breder."

Ook Nijland houdt zich niet zozeer bezig met zijn medekandidaat. "Als het goed is zijn er straks drie kandidaten, dan valt er ook daadwerkelijk wat te kiezen. Ik ken Frank Paauw niet dus ik kan er onmogelijk een oordeel over hebben. Ik zie hem regelmatig in praatprogramma’s maar verder ken ik hem niet."

Maatschappelijke impact van voetbal

Een ander thema was de maatschappelijke impact van voetbal op toernooien als het WK. Volgens Van der Laan zijn voetbal en politiek "geen gescheiden werelden". "Twee werelden komen samen. Ik heb een voetbalachtergrond, maar heb ook relevante ervaring in besturen. Ik ben iemand die graag tussen de mensen staat. De maatschappelijke impact van voetbal is enorm. Ik heb me de afgelopen jaren bezig gehouden met het verschil maken voor mensen in de politiek, hoe mooi is het om dat als voorzitter ook te kunnen doen."

Ze vind wel dat je eerst moet voetballen, en dan pas een impact kunt hebben. Zelfs als een toernooi in Saoedi-Arabië plaatsvindt. "Maar aan de voorkant moet samen met de landelijke politiek een strategie worden afgestemd."

Voor Nijland zou het zijn absolute voorkeur hebben om ergens anders te gaan spelen, maar hij wil wel gaan voor het beste voetbalresultaat. "Voor voetbal geldt dat we altijd gaan voor het hoogste resultaat, en het blijft een WK. Maar ik vind dat we ook niet blind achter de FIFA moeten aanlopen, daar mag je ook kritisch op zijn."

De strijd om het voorzitterschap van de KNVB. @Jeanetvdlaan en @jdnijland over hun open sollicitatie. ‘’Je hebt het niet alleen over het betaald voetbal, maar ook over het amateurvoetbal en de combinatie trekt mij bijzonder’’, zegt @jdnijland. #Op1 #MAX pic.twitter.com/jv8XAOMddV — Op1 (@op1npo) April 3, 2024

Ervaring Nijland

Nijland heeft ervaring op veel gebieden. Zowel in het profvoetbal, met zijn verleden bij FC Groningen, als bij de amateurs. Volgens het supporterscollectief zou hij daarom perfect zijn voor de functie van voorzitter bij de KNVB. "Je moet die functie niet onderschatten maar ook niet overschatten", zegt Nijland zelf. "De KNVB is zowel het amateurvoetbal als het betaald voetbal en die twee afdelingen hebben ieder een eigen directeur. Daartussen zit de bondsvoorzitter. Samen vorm je eigenlijk het bestuur van de KNVB."