Na Hans Nijland biedt ook Jeanet van der Laan zich aan als nieuwe voorzitter KNVB

Hans Nijland ziet het wel zitten om de nieuwe voorzitter van de KNVB te worden. Hij werd zondag aangedragen door Supporterscollectief Nederland als tegenhanger van de door de bondsbestuur aangedragen Frank Paauw. Een dag later bood ook Jeanet van der Laan zich aan.

Supporterscollectief Nederland vreest dat Paauw Just Spee gaat opvolgen. Paauw is de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie en heeft zich in het verleden groot voorstander genoemd van een ban op uitsupporters.

"Probleem is dat er voor de clubs momenteel niets te kiezen valt; het is Paauw of niets, met onbekende gevolgen. Daarom wil het Supporterscollectief Nederland voorstellen om de KNVB en jullie te vragen met een tegenkandidaat te komen. Het is namelijk ook mogelijk dat de clubs zelf met een kandidaat komen. Volgens de statuten kunnen clubs een kandidaat aandragen als er steun is van minimaal tien bondsafgevaardigden (vanuit BVO’s en/of amateurs). Een of meer extra kandidaten zouden ervoor zorgen dat er daadwerkelijk iets te kiezen valt op 27 mei", citeert De Telegraaf de gezamenlijke voetbalsupporters van Nederland.

Nijland denkt dat hij 'bijzonder geschikt' is

Nijland zelf is gevleid door de voordracht. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen is tegenwoordig voorzitter van amateurclub HSV in Sappemeer, maar zou dat wel willen verruilen voor een voorzitterspost bij de KNVB. "Ik solliciteer niet, maar na het verzoek van het Supporterscollectief met zo’n 1,3 miljoen leden heb ik me eens verdiept in de functie-inhoud en hoewel ik geen diplomaat ben, acht ik mezelf bijzonder geschikt voor het bondsvoorzitterschap bij de KNVB."

Het supporterscollectief prijst Nijland en ziet in hem de ideale kandidaat. "Hij heeft veel ervaring en een uitgebreid netwerk. Hij is al lid van verdienste bij de KNVB en bovenal staat hij open voor de functie." Nijland: "Waarom niet? Ik sta al meer dan 25 jaar met mijn poten in de voetbalklei."

Besluit op bondsvergadering van 27 mei

Eigenlijk zou komende donderdag gestemd worden in Zeist over de benoeming van Paauw. De gemeente heeft echter om uitstel gevraagd wegens de muzikale paasvertelling The Passion. Daardoor wordt er verder gesproken over de nieuwe voorzitter op 27 mei.

Dat gaf Supporterscollectief Nederland ook de tijd om een tegenkandidaat te vinden voor Paauw. Zij hopen dat genoeg profclubs en ook amateurclubs zullen stemmen op Nijland. In totaal zullen dertig afgevaardigden uit zowel het profvoetbal als het amateurvoetbal gaan stemmen. Na het tellen van die 60 stemmen weten we wie per 1 juni Spee gaat opvolgen. De huidige voorzitter legt zijn functie neer wegens gezondheidsredenen.

Jeanet van der Laan

Maandagavond werd bekend dat ook Van der Laan een gooi wil doen naar het voorzitterschap van de KNVB. Zij was in 1995 het eerste meisje van Nederland dat in een jongensteam - dat op landelijk niveau speelde - mocht uitkomen in het voetbal. Toen zij volwassen was, werd ze driemaal landskampioen met Ter Leede en speelde ze 29 interlands voor de Oranje Leeuwinnen.

In haar carrière na het voetbal werd Van der Laan een politica. Tussen 2021 en 2023 zat zij in de Tweede Kamer.