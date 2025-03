Frans medium schept duidelijkheid over onderonsje tussen Virgil van Dijk en PSG-leiding

Virgil van Dijk verloor dinsdagavond met Liverpool van Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Na de wedstrijd werd de Nederlandse verdediger gespot met twee leden van het PSG-bestuur, wat voor de nodige geruchten zorgde.

De 33-jarige Van Dijk is aanvoerder van Liverpool en beleeft een goed seizoen. Onder trainer Arne Slot staan The Reds overtuigend bovenaan in de Premier League. Dinsdag kreeg het pas voor het eerst écht een klap op de neus, met de uitschakeling in de Champions League. PSG bleek na penalty's te sterk.

Na de wedstrijd spraken spraken president Nasser al-Khelaïfi en technisch adviseur Luis Campos in de catacomben van Anfield met de Oranje-international, zag een Franse journalist. Jousé Cassé deelde er een video van op X. Inmiddels weet RMC Sport de reden daarachter. Van Dijk zou namelijk zijn excuses hebben willen maken aan de Franse club.

Campos had na afloop van het heenduel gezegd dat Ibrahima Konaté een rode kaart had moeten krijgen, of een penalty tegen. "Het is niet Ligue 1, hé", had Van Dijk daarop gereageerd. Daar wilde hij na afloop van de return zijn excuses voor maken, een geste die 'bijzonder werd gewaardeerd', schreef het Franse medium.

Nieuw contract

The Telegraph schreef eind februari nog dat Van Dijk binnenkort een nieuw, lucratief contract gaat tekenen bij Liverpool, waarmee hij de bestbetaalde verdediger ter wereld zou worden. De nieuwe overeenkomst zou tot de zomer van 2027 lopen.

De 78-voudig international won met Liverpool al een Champions League, een wereldbeker voor clubs en de Premier League. Dit seizoen hoopt hij zijn tweede landstitel te pakken met de club. Liverpool staat momenteel liefst vijftien punten voor op nummer twee Arsenal, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Longue discussion entre Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Virgil Van Dijk après la qualification du PSG contre Liverpool 👀@footmercato pic.twitter.com/yrsynXdCrJ — Josué Cassé (@CasseJosue) March 11, 2025

