Frans van Seumeren schiet uit zijn slof na rellen bij FC Utrecht: 'Stel vandalen verkloot het'

Frans van Seumeren dacht na over stoppen na de rellen van afgelopen zondag bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Tijdens en na de finale van de play-offs om Europees voetbal ging het mis in en rondom Stadion Galgenwaard. Daar was de investeerder en grootaandeelhouder goed ziek van.

De wedstrijd werd bij 1-0 stilgelegd omdat supporters van FC Utrecht en Go Ahead over en weer vuurwerk naar elkaar aan het schieten waren. Nadat er weer verder werd gespeeld ging het gruwelijk mis voor de thuisploeg. Go Ahead sleepte er een verlenging uit en scoorde daarin opnieuw, waardoor zij Europa ingaan en FC Utrecht niet.

Rellen

Na het laatste fluitsignaal bestormden boze Utrecht-fans het veld. Buiten het stadion zochten supporters de confrontatie met de ME. Dat alles resulteerde in een thuiswedstrijd zonder publiek bij de eerste wedstrijd van volgend seizoen. "Ik ben ziek van de situatie. Ziek van het feit dat we geen Europees voetbal hebben gehaald, ziek van wat er is gebeurd zondag en ziek van de hele nasleep. De kater is enorm", zegt Van Seumeren in het Algemeen Dagblad.

De rellen in Utrecht domineerden deze week het nieuws. Geen supporters volgens Van Seumeren, maar vandalen. "Mensen die ons mooie spelletje kapot maken. We leven heel erg mee met de slachtoffers, waaronder agenten en vrijwilligers die dit zondag van dichtbij hebben meegemaakt. Een stel vandalen verkloot het voor de rest", mopperde hij.

Twijfels om te stoppen

Van Seumeren waarschuwde opnieuw dat hij zou stoppen als investeerder van FC Utrecht als hooligans het verzieken. Dan heeft de club een serieus probleem, want hij pompt een hoop geld in de club. "In mijn emotie heb ik daar de laatste dagen ook weer over getwijfeld", aldus Van Seumeren.

Van Seumeren baalt ervan dat veel supporters de dupe zijn van het gedrag van een stelletje vandalen. "Deze collectieve straf is buitenproportioneel. Daar is iedereen binnen FC Utrecht het over eens."

Stadionverboden

In totaal zijn er tot nu toe dertig stadionverboden uitgedeeld. "De vele videobeelden die zijn gemaakt komen daarbij buitengewoon goed van pas. We hebben goed in beeld wie er zich buiten het stadion, maar ook op de thuistribunes en het uitvak hebben misdragen", zegt algemeen directeur Thijs van Es in een verklaring op donderdag.