Rellen en vuurwerk bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles: 'Laatste tijd is het weer vaker raak'

Het was zondagavond een hectisch potje tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Het eindigde in een 1-2 overwinning voor de bezoekers uit Deventer. Zowel op als buiten het veld was het een heetgebakerde wedstrijd. Er leek een perfecte voetbalsfeer te hangen, totdat er in de slotfase plots over-en-weer fakkels en vuurwerk werd gegooid. De hoofdrolspelers, op het veld wel te verstaan, spreken er schande van.

Een paar minuten voor het einde, bij een 1-0 voorsprong voor FC Utrecht, gooiden Go Ahead Eagles-supporters een rode fakkel terug richting het FC Utrecht-vak. Vervolgens gooiden de Utrecht-supporters de fakkel weer terug, maar volgde ook een vuurwerkbom vanuit het Eagles-vak. Wat volgde was een korte tijdelijke staking.

Steeds vaker misse boel

Nick Viergever kan er met zijn kop niet bij waarom het zo uit de hand liep tussen de supporters van FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Voor hem was er geen aanleiding. "Laat ik vooropstellen dat ik niet heb kunnen zien hoe het precies is gegaan, maar dit hoort er niet bij. Het is verschrikkelijk om te zien. Je ziet het de laatste tijd weer steeds vaker in de voetballerij. Het ging de goede kant op, maar de laatste tijd is het weer vaker raak", zei Viergever tegenover Sportnieuws.nl.

Begrip voor emotie

Go Ahead Eagles-uitblinker Bobby Adekanye kan de emoties enigszins begrijpen, maar tolereert het gedrag van beide kampen absoluut niet. "Ik kan de emoties van de fans wel begrijpen, maar het is niet goed voor het imago voor het Nederlands voetbal. Ik denk dat wij als land veel beter zijn dan wat we nu laten zien. Hopelijk is er volgend seizoen veel minder gezeik dan dit. Als spelers hebben we er echt van genoten, totdat de wedstrijd gestaakt werd."

Chaos op de tribune nadat supporters over-en-weer fakkels gooiden. ©Pro Shots.

Schandalig gedrag

Niet alleen de hoofdrolspelers op het veld spraken van een schande. Ook FC Utrecht-directeur Thijs van Es zag het met lede ogen aan, zo liet hij blijken bij ESPN. "Het was een avond met een gigantisch mooie sfeer. Dat dan dit aan het einde gebeurt, zorgt voor grote irritatie en frustratie. Het is kwalijk en we nemen er fors afstand van", zei Van Es.

Voor FC Utrecht wordt het nu zaak om aan de hand van camerabeelden straffen uit te delen aan de betrokkenen. "We gaan nu samen met de politie en het Openbaar Ministerie een analyse maken van dit incident en kijken welke straffen nodig zijn", besloot de directeur van de Domstedelingen.

Onrust rondom de Galgenwaard

Niet alleen op de tribunes was het even onrustig. Na afloop van de wedstrijd was het ook behoorlijk onrustig bij de hoofdingang van de Galgenwaard. Supporters van FC Utrecht zochten na de verloren wedstrijd de confrontatie met de politie en ME. Stewards spraken zelfs van een 'kleine oorlog tegen de ME'. Nadat burgemeester Sharon Dijksma een noodbevel had afgekondigd was het relatief snel rustig rondom het stadion.