FC Utrecht speelt eerste thuiswedstrijd van nieuwe seizoen zonder publiek na rellen

De burgemeester van Utrecht was geschokt door de enorme rellen buiten het stadion van FC Utrecht, nadat de club verloor van Go Ahead Eagles. Om die reden heeft zij een flinke straf uitgedeeld aan de club en de supporters.

Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht in de Eredivisie zijn er geen fans welkom in De Galgenwaard. Burgemeester Sharon Dijksma legt uit: "Ik ben me ervan bewust dat dit een unicum is, maar gezien de situatie van afgelopen zondag is dit een passende maatregel. Ik zal ook niet schromen om ook bij andere wedstrijden geen publiek toe te staan, als deze situatie zich herhaalt."

Vuurwerk

FC Utrecht speelde tegen Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Bij een 1-0 stand voor Utrecht werd er vuurwerk gegooid tussen de vakken van het thuis- en het uitpubliek. De wedstrijd werd daarop onderbroken, wat Go Ahead ten goede kwam. De bezoekers scoorden na de hervatting namelijk de gelijkmaker, terwijl er nog maar een paar minuten te spelen waren.

Rellen buiten stadion de Galgenwaard: ME grijpt in tegen Utrecht-supporters De ME grijpt zondagavond in bij ongeregeldheden na de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles in de Galgenwaard. Er is een noodbevel afgekondigd. Supporters van Utrecht zoeken de confrontatie op met de politie.

Go Ahead dwong met die goal verlenging af en zorgde laat in de verlenging ook nog voor de winnende. Dat maakte de Utrecht-fans zo boos, dat zij buiten het stadion verder gingen met rellen. De politie en ME werden zelfs nog een paar keer teruggedrongen.

FC Utrecht sprak afschuw uit

Toen de rellen buiten nog niet eens waren begonnen, sprak Sportnieuws.nl al met Nick Viergever over de chaos met het vuurwerk en het veldbestormen in het stadion. Zo zei Nick Viergever: "Laat ik vooropstellen dat ik niet heb kunnen zien hoe het precies is gegaan, maar dit hoort er niet bij. Het is verschrikkelijk om te zien. Je ziet het de laatste tijd weer steeds vaker in de voetballerij. Het ging de goede kant op, maar de laatste tijd is het weer vaker raak."

Go Ahead Eagles gaat Europa in: 'De laatste twee zeges in de slotfase tekent ons elftal' Go Ahead Eagles won op weergaloze wijze van FC Utrecht. Op bezoek in de Domstad leek Go Ahead Eagles het onderspit te moeten delven, maar in de slotfase werd de verlenging afgedwongen. Wederom in de slotfase, ditmaal van de verlenging, trokken de Deventenaren aan het langste eind met een doelpunt van Joris Kramer. Bas Kuipers en Bobby Adekanye waren door het dolle heen na afloop.

En Utrecht-directeur Thijs van Es zei bij ESPN: "Het was een avond met een gigantisch mooie sfeer. Dat dan dit aan het einde gebeurt, zorgt voor grote irritatie en frustratie. Het is kwalijk en we nemen er fors afstand van."