Rellen buiten stadion de Galgenwaard: ME grijpt in tegen Utrecht-supporters

De ME grijpt zondagavond in bij ongeregeldheden na de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles in de Galgenwaard. Er is een noodbevel afgekondigd. Supporters van Utrecht zoeken de confrontatie op met de politie.

De supporters van de Utrechtse club zochten na de wedstrijd, die Go Ahead Eagles had gewonnen, de confrontatie op met de politie. De gemeente Utrecht meldt dat burgemeester Sharon Dijksma een noodbevel heeft afgekondigd en dat de ME charges uitvoert om de situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Go Ahead Eagles trekt zege na chaos op de tribunes naar zich toe: Eagles gaat Europa in FC Utrecht en Go Ahead Eagles zorgden voor een vermakelijke strijd, maar de uitploeg trok aan het langste eind. De bezoekers leken met een 1-0 nederlaag huiswaarts te keren, maar na ongeregeldheden op de tribune trok Go Ahead Eagles in de verlenging de wedstrijd naar zich toe. Het eindigde in 1-2.

Volgens een woordvoerster van de politie werd met alles "dat voorhanden was" naar agenten gegooid, zoals stenen, putdeksels en fietsen. Het is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden of dat er agenten gewond zijn geraakt.

Onrust tijdens playoffs-finale

Tijdens de playoffs-finale was het al onrustig op de tribunes. Het duel tussen de Utrechters en de Deventenaren werd in de slotfase tijdelijk stilgelegd omdat supporters van beide clubs met vuurwerk naar elkaar hadden gegooid.

Kenneth Perez hekelt vuurwerkgooiende supporters: 'Dan ben je toch zo gestoord!' Aanwezige supporters hebben zich in de Galgenwaard misdragen tijdens het play-offduel tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Vanuit het uitvak werd een fakkel gegooid richting de Utrecht-fans. Daarna liep het uit de hand.

Na de tijdelijke staking waren er nog een paar minuten te spelen. FC Utrecht hoefde slechts vijf minuten extra tijd vol te houden om Europees voetbal veilig te stellen. Het onmogelijke gebeurde voor Go Ahead Eagles. Enkele seconde na de hervatting maakte Go Ahead Eagles uit het niets gelijk. Na een goede actie van Bobby Adekanye belandde de bal via-via in het doel van Barkas: 1-1. In de verlenging scoorde GAE nogmaals, waardoor zij, ten koste van Utrecht, Europa in gaan.

Utrecht-directeur spreekt van schande

FC Utrecht-directeur Thijs van Es heeft het gedrag van een deel van zijn supporters tijdens en na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de play-offs veroordeeld. "Het is schandelijk en zonde", sprak hij voor de microfoon van ESPN.

"Het was een avond met een gigantisch mooie sfeer, net als donderdag tegen Sparta. Dat dan dit aan het einde gebeurt, zorgt voor grote irritatie en frustratie. Het is kwalijk en we nemen er fors afstand van", aldus Van Es. "In de Galgenwaard wordt alles vastgelegd door camera's. We gaan nu samen met de politie en het Openbaar Ministerie een analyse maken van dit incident en kijken welke straffen nodig zijn."