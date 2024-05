Go Ahead Eagles gaat Europa in: FC Utrecht buigt na chaos op tribunes in Galgenwaard

FC Utrecht en Go Ahead Eagles zorgden voor een vermakelijke strijd en de uitploeg trok aan het langste eind. De bezoekers leken met een 1-0 nederlaag huiswaarts te keren, maar na ongeregeldheden op de tribune trok Go Ahead Eagles in de verlenging de wedstrijd naar zich toe. Het eindigde in 1-2.

De belangen waren vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk voor FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De winnaar kwalificeert zich voor de tweede voorronde van de Conference League. De supporters van beide kampen zorgden in de eerste helft voor een geweldige sfeer. De twaalfhonderd Go Ahead-supporters in het rood en geel in het uitvak en de ruim twintigduizend Utrechters lieten zich van hun beste kant zien. Het hele stadion was luidkeels aanwezig.

Een fraaie vuurwerkshow voor de Bunnikside, voorafgaand aan FC Utrecht - Go Ahead Eagles. ©Pro Shots.

Vlammend begin

Na de vuurwerkshow van FC Utrecht en de pyro’s in het uitvak van Go Ahead Eagles begonnen de Domstedelingen het best aan de wedstrijd. FC Utrecht-middenvelder Jens Toornstra waagde een poging, maar schoot nipt naast. Na een zenuwachtig begin kwam Go Ahead Eagles na zo’n tien minuten beter in de wedstrijd. Ook de eerste kansen volgden. In één minuut schoten Jakob Breum, Philippe Rommens en Bobby Adekanye op het doel van Utrecht.

FC Utrecht op voorsprong

Na een lange fase zonder kansen, klonk in de 31e minuut het bekende 'UUUUU' vanuit het FC Utrecht-publiek. Uit een strakke corner van Can Bozdoğan kopte Ryan Flamingo op doel, maar die poging werd nog knap uit het doel gewerkt door Go Ahead-goalie Jeffrey de Lange. Uit de rebound kon FC Utrecht-aanvoerder Nick Viergever echter gemakkelijk binnenkoppen: 0-1. Een explosie van ontlading klonk vanaf de tribunes in de daaropvolgende minuten.

FC Utrecht-aanvoerder Nick Viergever met de 1-0 tegen Go Ahead Eagles. ©Pro Shots.

Dé kans op 2-0 voor Sam Lammers

Een paar minuten voor rust kreeg Sam Lammers, die de laatste weken alles binnenschiet, dé kans om FC Utrecht op 2-0 te schieten. De 27-jarige spits kon, na een fraai overstapje van Toornstra, van vijf meter vrij op doel schieten, maar hij trof de benen van Eagles-goalie De Lange. Daarmee maakte hij niet zijn twaalfde doelpunt uit de afgelopen twaalf wedstrijden. Daardoor zochten beide ploegen met een 1-0 voorsprong voor Utrecht de kleedkamers op.

Sam Lammers treurt na het missen van dé kans op 2-0. ©Pro Shots.

Sterk begin van Go Ahead Eagles

Bas Kuipers speelde zondagavond zijn laatste wedstrijd voor Go Ahead Eagles. De linksback maakt de overstap naar FC Twente. In zijn laatste wedstrijd zette hij zijn beste beentje voor en creëerde hij vlak na rust een goede kans voor zichzelf. Hij kwam naar binnen en schoot met zijn chocoladebeen, maar hij zag zijn poging strandden. Uit de daaropvolgende corner schoot Breum net naast de paal. De toon werd gezet door Eagles, dat zeker niet kansloos was in de Galgenwaard.

Technisch directeur Paul Bosvelt bevestigt transfer Bas Kuipers: 'Krijg je nu een sticker?' Paul Bosvelt, technisch directeur van Go Ahead Eagles heeft het vertrek van aanvoerder Bas Kuipers bevestigd. Er gingen al geruchten rond dat de linksback de overstap naar FC Twente zou maken. Dat heeft ook ESPN-verslaggever Hans Kraay Jr. gehoord. 'Krijg je nu een sticker?', grapt Bosvelt.

Go Ahead jaagt op 1-1; Utrecht grootste kans

In het vervolg van de tweede helft was het van beide kanten weinig spectaculairs. Go Ahead Eagles was op jacht naar doelpunten, maar het resulteerde niet direct in grote kansen. De grootste kans na rust was zelfs voor FC Utrecht. Na een voorzet van Lammers kopte Hidde ter Avest met een mooi boogballetje op de lat.

Enkele minuten later kreeg Go Ahead ook een geweldige kans. Een kiezelhard schot van Rommens werd echter uit het doel gekopt door Ter Avest. Go Ahead blijft aandringen op de gelijkmaker, maar de bal valt telkens net niet goed voor de ploeg van René Hake. Ook een schot van de Zweede spits, Victor Edvardsen, belandde niet in het doel van FC Utrecht. Het bleef bij 1-0.

Spanning stijgt na rode kaart

FC Utrecht vergat wedstrijd in slot te gooien. De Domstedelingen creëerden in de slotfase kans op kans, maar de bal wilde er niet in. De absolute slotfase was voor Go Ahead Eagles doordat Utrecht vanaf minuut 85 met een man minder verder moest. Oscar Fraulo kwam met een stevige charge in op de benen van Mats Deijl en werd bestraft met een directe rode kaart.

Tijdelijke staking na chaos op tribunes

Chaos op de tribune nadat supporters over-en-weer fakkels gooiden. ©Pro Shots.

Een paar minuten voor tijd werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Go Ahead Eagles-supporters gooiden vanuit het uitvak een rode fakkel terug richting het FC Utrecht-vak. Vervolgens gooiden de Eagles-supporters de fakkel terug, maar volgde ook een vuurwerkbom die midden tussen het FC Utrecht-publiek belandde. Scheidsrechter Allard Lindhout kon niet anders dan de wedstrijd tijdelijk staken met nog een paar minuten te spelen.

Go Ahead Eagles op gelijke hoogte

Na de tijdelijke staking waren er nog een paar minuten te spelen. FC Utrecht hoefde slechts vijf minuten extra tijd vol te houden om Europees voetbal veilig te stellen. Het onmogelijke gebeurde voor Go Ahead Eagles. Enkele seconde na de hervatting maakte Go Ahead Eagles uit het niets gelijk. Na een goede actie van Bobby Adekanye belandde de bal via-via in het doel van Barkas: 1-1.

Go Ahead Eagles maakt in 91e minuut de gelijkmaker en viert feest met meegereisde fans. ©Pro Shots.

FC Utrecht of Go Ahead Eagles?

Door de late gelijkmaker van Go Ahead Eagles was er een verlenging nodig om te bepalen wie er de voorronde van de Conference League ingaat. In de verlenging golfde het op en neer, maar de eerste grote kans was opnieuw voor Lammers. De spits kreeg een kopie van zijn kans in de eerste helft, maar opnieuw trof Lammers de benen van Jeffrey de Lange. Daarna volgde opnieuw een mega grote kans voor Utrecht. Isac Lidberg gleed een goede voorzet echter hoog over het doel.

FC Utrecht in verlenging op voorsprong?

FC Utrecht leek in de 107e minuut op voorsprong te komen via Lammers. De aanvaller kreeg de bal zo in zijn voeten gespeeld en rondde oog-in-oog met Eagles-goalie De Lange koelbloedig af. De Galgenwaard ontplofte, maar daar stak de assistent-scheidsrechter een stokje voor: buitenspel. Daarna kreeg Go Ahead Eagles dé kans om op voorsprong te komen. Evert Linthorst schoot prachtig in de bovenhoek, maar zijn poging werd uit het doel geranseld door Barkas.

Go Ahead Eagles scoort

Go Ahead Eagles maakte opnieuw in de slotfase een heel belangrijke goal. In de 117e minuut kopte Joris Kramer uit een goede vrije trap van Philippe Rommens de 1-2 tegen de touwen. De Domstedelingen waren de bovenliggende partij, maar zagen de bezoekers er uiteindelijk met de overwinning vandoor gaan.

Go Ahead Eagles gaat Europa in

Na een zwaarbevochten wedstrijd trok Eagles aan het langste eind. De bezoekers gaven de late voorsprong niet meer weg en gaan daarmee Europa in. Een geweldige bekroning van een uitmuntend seizoen. De ploeg van Hake mag zich op gaan maken voor de voorrondes van de Conference League.