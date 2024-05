FC Utrecht heeft begrip voor harde straf, maar 'verschrikkelijk dat ook goedwillende supporters de dupe zijn'

FC Utrecht begrijpt en betreurt de "harde maatregel" van de gemeente om de eerste thuiswedstrijd van het komende Eredivisieseizoen zonder publiek te moeten spelen. Dat is een gevolg van de ongeregeldheden tijdens en na de verloren play-offwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van zondag.

FC Utrecht is "geschokt door de ontwikkelingen rondom het duel met Go Ahead Eagles", zo is te lezen op de website van de club. Er is overleg gevoerd met de lokale driehoek. Daarin heeft burgemeester Sharon Dijksma besloten dat de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Eredivisie van FC Utrecht wordt afgewerkt zonder publiek.

FC Utrecht speelt eerste thuiswedstrijd van nieuwe seizoen zonder publiek na rellen De burgemeester van Utrecht was geschokt door de enorme rellen buiten het stadion van FC Utrecht, nadat de club verloor van Go Ahead Eagles. Om die reden heeft zij een flinke straf uitgedeeld aan de club en de supporters.

FC Utrecht speelde tegen Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Bij een 1-0 stand voor Utrecht werd er vuurwerk gegooid tussen de vakken van het thuis- en het uitpubliek. De wedstrijd werd daarop onderbroken, wat Go Ahead ten goede kwam. De bezoekers scoorden na de hervatting namelijk de gelijkmaker, terwijl er nog maar een paar minuten te spelen waren.

Goedwillende supporters de dupe

“Wat begon als een prachtige voetbalavond, is geëindigd in een enorme teleurstelling", laat algemeen directeur Thijs van Es weten. "Iedereen is boos en verdrietig. Het gedrag van bepaalde groepen mensen in en buiten ons stadion is verwerpelijk. Veiligheidspersoneel en ME zijn op een schandelijke manier belaagd door relschoppers, waarbij we het verschrikkelijk vinden dat ook goedwillende supporters betrokken zijn geraakt bij deze incidenten."

Rellen buiten stadion de Galgenwaard: ME grijpt in tegen Utrecht-supporters De ME grijpt zondagavond in bij ongeregeldheden na de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles in de Galgenwaard. Er is een noodbevel afgekondigd. Supporters van Utrecht zoeken de confrontatie op met de politie.

"We hebben begrip voor de maatregel van de gemeente Utrecht, maar betreuren daarentegen enorm dat supporters van onze club de dupe worden van het gedrag van raddraaiers."

Rellen en vuurwerk bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles: 'Laatste tijd is het weer vaker raak' Het was zondagavond een hectisch potje tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Het eindigde in een 1-2 overwinning voor de bezoekers uit Deventer. Zowel op als buiten het veld was het een heetgebakerde wedstrijd. Er leek een perfecte voetbalsfeer te hangen, totdat er in de slotfase plots over-en-weer fakkels en vuurwerk werd gegooid. De hoofdrolspelers, op het veld wel te verstaan, spreken er schande van.

Daders opsporen

Utrecht zegt de daders individueel op te gaan sporen met behulp van camerabeelden, waarna straffen volgen. "Wat er gaat gebeuren is dat er een hele analyse komt van deze incidenten en dan gaan er vervolgens procedures lopen", aldus Van Es.