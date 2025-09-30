Bij Ajax is het crisis, maar bij Marseille is het één groot feest na het onderlinge Champions League-duel. De Franse media wisten niet wat ze zagen tijdens de 4-0 oorwassing die Marseille gaf aan de Nederlandse topploeg. Vooral de eerste helft was abonimabel slecht van de Amsterdammers.

Ex-Feyenoorder Igor Paixao scoorde binnen de eerste twaalf minuten twee keer en Mason Greenwood maakte voor het half uur gepasseerd ook nog de derde Franse goal. De bijhouders van de diverse liveblogs rondom Marseille - Ajax wisten niet wat ze zagen. L'Equipe kwam maar moeizaam over de 'zeer slechte' start van de Amsterdammers heen, zeker omdat de 3-0 al snel volgde. "Greenwood degradeert de Amsterdammers nog verder", schrijft het toonaangevende Franse medium.

'Te slap en beperkt team'

Na de wedstrijd, die dus in 4-0 eindigde, was L'Equipe het meest uitgesproken van de Franse media. "De spelers van Ajax misten de hele eerste helft. De tandenloze en rommelige spelers van trainer John Heitinga werden verstikt door de druk van Marseille en ook bestraft door hun eigen fouten.' Le Figaro noemt de klinkende zege een 'verplettering' van Ajax. 'De spelers schakelden de Nederlanders moeiteloos uit', schrijft de krant. 'Ajax was een te slap en beperkt team.'

'Glorix pakken'

Le Parisien heeft het over een 'Marseille-festival' na de waanzinnige eerste helft aan Franse zijde. Vanuit Nederland stroomden de reacties op Ajax ook binnen. Wielerjournalist Thijs Zonneveld gaat 'de Glorix pakken', grappend doelend op dat hij zijn ogen moet en wil spoelen met het bleekmiddel om het waardeloze Ajax van zijn netvlies te krijgen.

'Ajax is compleet verbluft'

RMC Sport doorziet alles wat er misging bij Ajax, 'De Nederlanders hebben geen oplossing. Ajax is compleet verbluft. Marseille maakt veel indruk en de doelpunten stapelen zich op in de eerste helft. OM is de beste in zowel de aanval als de verdediging. Het koppel Medina-Aguerd achterin is formidabel en laat niets aan het toeval over.' Le Figaro zag telkens 'dodelijk balverlies' van Ajax en merkt op dat de ploeg pas na de 3-0 voor het eerst adem kon halen.

Het regionale La Provence ziet dat 'Marseille in de zevende hemel is'. 'Het Velodrome heeft maar een klein vonkje nodig om te ontbranden, dus als het er vier krijgt, is het vuurwerk intens', doelt de krant op de sfeer in het stadion.

