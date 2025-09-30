Ajax is finaal afgedroogd door Olympique Marseille. In Frankrijk werd de ploeg van John Heitinga met 4-0 afgedroogd. De problemen stapelen zich op voor Ajax, dat machteloos oogde in Marseille. Vooral in de eerste helft zakte de ploeg door de ondergrens.

Wat Ajax heeft laten zien in Marseille kan niet anders genoemd worden dan een grove schande. Vanaf moment één oogde Ajax ontzettend labiel tegen Marseille. De ploeg van John Heitinga vloog als kippen zonder kop over het veld en dat resulteerde direct in problemen.

Want binnen tien minuten stonden de Amsterdammers al met 2-0 achter, door twee doelpunten van oud-Feyenoorder Igor Paixao. En dat hij tweemaal scoorde, had Ajax volledig aan zichzelf te danken.

Onnodige fouten

De 1-0 stond de hele verdediging van Ajax op de middellijn, waardoor Paixao simpel op snelheid door kon lopen. De 2-0 werd door Klaassen cadeau gegeven. Op eigen zestien liep hij te pielen met de bal, waar de Braziliaan hem dankbaar wegsnoepte. Hij kon klaarleggen en schieten alsof het een oefening op de training was. 2-0.

De gênante vertoning werd nog erger toen het 3-0 werd binnen het half uur. Ajax kon werkelijk waar geen vuist maken en had nul controle over de wedstrijd. Heitinga zag het machteloos en hulpeloos aan vanaf de zijkant. Het was een pijnlijk beeld.

Lijdensweg duurt voort

Na rust was het niet anders. Ajax was een speelbal in het grote Velodrome van Marseille. Ze hobbelden maar achter de bal aan, hopend dat ze ook een keer iets mochten laten zien. Zoals de ingevallen Oliver Edvardsen, hij kreeg twee kansen maar schoot ze allebei ruim naast en/of over.

PIjnlijke ondergang

Na een minuut of 50 vond Marseille het weer tijd voor een lesje counteren. Ajax nam een vrije trap op de helft van l’OM en tien seconden later lag de bal in het netje van Ajax, Pierre Emerick Aubameyang maakte zijn tweede van de avond. Daarna ging het gas er voorlopig af bij Marseille en kreeg Ajax wat kansen. Maar zelfs op dat moment konden ze geen doelpunt maken. Pogingen van Taylor en Gloukh troffen geen doel.

Zo gaat Ajax op gênante wijze ten onder in de tweede wedstrijd in de Champions League. Waar Heitinga tegen Inter nog wat aanknopingspunten vond, zijn ze in Marseille vermoedelijk niet te vinden. Dat er nog een hoop moest gebeuren bij Ajax, was duidelijk. Maar dat ze zo door de ondergrens zakten in Marseille was wel erg pijnlijk.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.