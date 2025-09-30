Davy Klaassen had moeite om de juiste woorden te vinden om de pijnlijke nederlaag van Ajax in Marseille te duiden. De aanvoerder kon de vinger niet op de zere plek leggen. Hij oogde machteloos na het Champions League-duel. "We moeten ons achter de oren krabben", zei hij.

Direct na de flater van Ajax in Marseille moest Davy Klaassen voor de camera uitleggen waarom zijn ploeg met 4-0 verloor in Marseille. Een reden vinden, vond hij redelijk lastig. "Ik weet het niet. Ik denk dat we vandaag spelen tegen een goede ploeg. Je ziet dat Marseille verder is dan Ajax", is zijn korte conclusie.

Marseille gevaarlijk

Hij sprak zijn visie over de eerste helft uit, waarin de Fransen binnen het half uur drie keer scoorden: "Zij laten ons voetballen tot een bepaalde plek op het veld. Dan kom je wel bij de 16, maar krijgen we geen druk naar voren. We zijn daar zonder gevaar. Zij komen er een paar keer uit en dan is het gevaarlijk", spreekt hij over de snelle counters van Marseille.

Dat werd pijnlijk duidelijk, want binnen een half uur stond Ajax al met 3-0 achter. Klaassen werd voorgehouden dat fans ten einde raad waren, dat ze de reddeloosheid op het veld hebben gezien. "Je wil uitvinden waar de slordigheid vandaan komt, daar moeten we op bouwen", legt hij uit. "Nog meer vastigheden creëren, dat is een proces. Een proces waar deze dalen helaas bij horen."

Achter de oren krabben

Woorden waar niemand echt veel mee kan, dat snapte Klaassen ook. "Wij ook niet, maar het is wel de realiteit. Als Ajax moeten we ons achter de oren krabben dat nog maar een paar jaar geleden wij verder waren dan Marseille endat nu omgekeerd is. Een paar jaar geleden hadden we dit soort ploegen op een achterstand staan. Dat is nu veranderd."

