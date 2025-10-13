Sherida Spitse is dé meest ervaren en één van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Als aanvoerder van Oranje en recordinternational van Europa was ze een onmisbare leider voor club en land. Haar carrière kende niet alleen sportieve hoogtepunten, maar ook persoonlijke uitdagingen en discussies buiten het veld. Dit weten we over Ajax-speler Spitse, die haar afscheid als internationeel heeft aangekondigd.

Spitse is geboren op 19 mei 1990 in Sneek. Opgegroeid in Friesland viel het voetbaltalent van Spitse al vroeg op. Ze speelde in haar jeugd tussen de jongens bij VV Sneek, waar haar winnaarsmentaliteit en voetballend vermogen niet onopgemerkt bleven. SC Heerenveen zag haar potentie en haalde haar in 2007 binnen. In totaal kwam ze tot meer dan 100 wedstrijden en 13 doelpunten in het Friese shirt.

Klaar voor de top: van Twente naar Noorwegen

Na haar tijd in 'huis' koos Spitse in 2012 voor een stap hogerop en maakte de transfer naar FC Twente, een van de topploegen van Nederland. Toch bleef ze maar twee seizoenen in Enschede, want het buitenlandse avontuur lonkte. Lillestrøm SK uit Noorwegen haalde haar binnen en Spitse werd zo de eerste Nederlandse voetbalster waarvoor een transfersom werd betaald. In drie seizoenen groeide ze uit tot een vaste waarde en vierde ze drie keer op rij het kampioenschap.

Noorwegen bleef trekken

Na haar wapenfeiten in Noorwegen keerde ze kortstondig terug bij FC Twente, maar het buitenland bleef trekken. In 2018 vertrok Spitse opnieuw naar Scandinavië, ditmaal om te spelen voor Vålerenga. Ook daar liet ze haar voetbalkwaliteiten zien. Toch lonkte in 2021 weer het thuisfront, want Ajax contracteerde haar als één van de steunpilaren voor het Amsterdamse vrouwenelftal.

Strijdbaar buiten het veld

Spitse is niet alleen op het veld een leider, maar ook daarbuiten ongekend uitgesproken. Al jarenlang zet zij zich in voor betere omstandigheden voor speelsters in de Eredivisie Vrouwen. Ze windt er geen doekjes om: het salaris is volgens haar ondermaats, de regels te beperkt en de KNVB zou veel meer moeten doen. "Je gaat toch ook niet gratis bij Albert Heijn werken? Of voor reiskosten?", zei ze eerder tegenover De Telegraaf.

Queen van Oranje: Europees recordhoudster

Behalve clubsuccessen zijn het vooral haar prestaties bij het Nederlands elftal die geschiedenis schrijven. Al op haar zestiende debuteerde Spitse voor Oranje. Ze speelde haar honderdste interland in 2015 en was een van de absolute powerhouses bij het sprookjesachtige EK van 2017, toen Nederland Europees kampioen werd in haar tweede thuisstadion, de Grolsch Veste. Koning Willem-Alexander ridderde haar en haar teamgenoten voor deze prestatie. Ook op het WK van 2019 stond ze op het veld tijdens de verloren finale tegen de Verenigde Staten.

Recordinternational van Europa

Ze groeide uit tot Oranje-icoon, zeker toen ze in 2019 met haar 157e interland Annemieke Kiesel-Griffioen voorbijstreefte als recordinternational. Met nu al 247 caps is ze sinds kort zelfs de meest internationale speelster van Europa – niemand speelde meer interlands voor haar land dan Sherida Spitse.

Inmiddels heeft ze haar afscheid aangekondigd. Eind oktober speelt zij nog maximaal twee interlands voor de Oranje Leeuwinnen. Op 28 oktober zwaait Spitse definitief af tegen Canada.

Lief en leed buiten het veld

Achter het voetbalsucces schuilt echter ook een persoonlijk verhaal. Jarenlang was Spitse samen met haar vrouw Jolien van der Tuin, met wie ze twee kinderen kreeg. Het gezin woonde zelfs in Noorwegen tijdens de buitenlandse avonturen. In 2018 trouwden ze, maar in maart 2024 werd hun scheiding bekend. "We hebben prima jaren samen gehad, maar ik merkte dat een aantal dingen na mijn besluit van mijn schouders afvielen en dat ik wellicht daardoor weer meer kan genieten", liet Spitse optekenen in Helden Magazine.

Een bijzonder eerbetoon van Roxeanne Hazes

Ook in de Nederlandse muziekwereld laat Spitse haar sporen na. Roxeanne Hazes, dochter van de legendarische André Hazes, draagt haar nieuwe nummer ‘Omdat Je Mij Ziet’ op aan Spitse. De zangeres en de voetbalster bleken veel met elkaar gemeen te hebben: allebei moesten ze knokken voor hun plek in een vaak harde wereld. Hazes noemt Spitse in De Telegraaf zelfs haar inspiratiebron: "Ik weet hoe het is om te moeten boksen voor een plekje in een mannenwereld en dat dat soms best ingewikkeld kan zijn."