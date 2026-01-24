Ajax werd zaterdagmiddag bij de hand genomen door het droomduo 'Bounida&Baas'. Rayane Bounida plantte twee keer de bal op het hoofd van Youri Baas waardoor Ajax met 2-0 won van FC Volendam. Niet geheeel toevallig want Ajax steekt veel tijd in dode spelmomenten, vertellen Baas en Grim na afloop. "

"Nee, nog nooit. Ook niet in de jeugd", zegt Youri Baas over zijn twee doelpunten in één duel. Het was een unicum voor de verdediger van Ajax die zichzelf maar blijft verbazen dit seizoen. Tegen FC Volendam torende hij tweemaal boven zijn directe tegenstander uit om de bal in te knikken. "Ik wist dat dit een punt was waar ik mijzelf in wilde verbeteren. Dan ga je beelden kijken met trainers, kijken naar andere verdedigers", vertelt Baas.

Beelden kijken

Hij keek naar beelden van Jurriën Timber, Gabriel en Saliba, de verdedigers van Arsenal, en probeerde overal wat van op te pikken. De laatste tijd pakt dat goed uit, want hij scoorde recent ook al tegen Telstar. Maar ook bij Ajax wordt er intensief op getraind, vertelt hij na afloop. Ook Grim bevestigde dat. "Maar uiteindelijk moet het gevoel goed zijn tussen de man van de voorzet en de doelpuntenmaker. Dat is momenteel bij Rayane Bounida en Baas wel erg lekker", ziet de trainer.

Hij had mooie woorden over voor Bounida, die met twee assists erg belangrijk was. "Ik vond hem vrij behoorlijk spelen, hij was belangrijk bij de goals. Dat was hij ook bij de spelhervattingen die we trainen die tot succes leiden, dat is alleen maar mooi." De laatste weken wordt Bounida steeds meer gekozen boven Oscar Gloukh, maar dat komt vanwege Grim ook door het moordende programma. "Op dit moment is het goed met Bounida en Oscar op die plek en dat ze daar concurreren en elkaar kunnen afwisselen in drukke schema."

Terugkeer Wout Weghorst

Die luxepositie heeft Grim straks ook weer in de punt van de aanval. Weghorst is terug na zijn blessure en kan rustig minuten gaan opbouwen. "Het is heel goed dat we twee spitsen hebben. Wout is op de terugweg en dat moeten we rustig uitbouwen. Kasper heeft het goed gedaan de afgelopen wedstrijden, nu kan ik per wedstrijd kijken welke spits we nodig hebben, want het zijn wel twee verschillende spitsen."

Grim is blij dat Ajax met een lekker gevoel naar de cruciale Champions League-wedstrijd van aanstaande woensdag gaat. Ze treffen dan Olympiakos in eigen huis en moeten hopen op een wonder. Bij winst is er nog een kans om te overleven in het Europese toernooi. Wel wil Grim dat Ajax dan iets klinischer is. "Het is een solide overwinning geweest, maar als je die derde en vierde maakt gaat de wedstrijd op slot. Dat hebben we nagelaten en dat is een verbeterpunt."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.