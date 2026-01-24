Ajax heeft uitstekende zaken gedaan tegen FC Volendam. In de Johan Cruijff ArenA wonnen de Amsterdammers met 2-0. Rayane Bounida en Youri Baas waren de helden van de middag. Baas kopte tweemaal een voorzet van Bounida tegen de touwen. Ajax heeft ook Wout Weghorst weer terug en staat voorlopig op de tweede plaats van de VriendenLoterij Eredivisie.

Ajax wilde koste wat het kost het goede gevoel van de overwinning in Villarreal doortrekken richting het weekend. Hoewel die overwinning wat gelukkig was, kon er toch genoeg positiefs uitgehaald worden. Zoals de jonge spelers die opvallen. Fred Grim zet die lijn door en blijft de jeugd steevast gebruiken, zo ook tegen FC Volendam. Rayane Bounida was terug in de basis en ook Sean Steur stond gewoon weer naast Youri Regeer en Davy Klaassen.

Grilligheid Sean Steur

De bewierookte middenvelder, die mogelijk een nieuw contract gaat tekenen in Amsterdam, toonde tegen Volendam zijn grilligheid. Hij was wat ongelukkig in zijn passing en leidde vaak balverlies. Zoals het gaat bij jonge spelers, kan ook hij niet constant één niveau aantikken. Rayane Bounida kan dat wel door twee assists te leveren. Tweemaal kon Youri Baas een voorzet van de vleugelspeler binnen knikken. Het duo zorgde eigenhandig voor de overwinning van Ajax.

Want ook in de tweede helft kwam deze voorsprong niet onder druk te staan. Ajax had een versnelling teruggeschakeld en wilde de wedstrijd professioneel uitspelen. Tegen Go Ahead Eagles liep dat plan volledig verkeerd af, maar Volendam was niet bij machte ook maar iets klaar te spelen tegen Ajax. De Amsterdammers hadden in de tweede helft de score nog wel mogen uitbreiden, maar speelden het op safe. Soms tot ergernis van de fans, die floten als ze het allemaal te lang vonden duren. De spelopvatting van Grim mag dan werken, hij is wel ontzettend saai.

Nieuwe nummer 2

Ajax is met deze overwinning de nummer 2 van de VriendenLoterij Eredivisie en dat had men twee maanden geleden niet durven dromen. Ajax profiteert volop van de fouten die Feyenoord de afgelopen periode heeft gemaakt, al zal de tweede plaats vermoedelijk niet lang voor Ajax zijn. Zondag speelt Feyenoord in eigen huis tegen Heracles en kan dan weer de positie op de ranglijst overnemen. De druk ligt in ieder geval bij Robin van Persie na deze overwinning.

Lees hier hoe Ajax 2-0 van Volendam won

In de 75e minuut was er een mooi moment voor Wout Weghorst. De spits raakte eind 2025 geblesseerd en moest wekenlang toekijken met gescheurde enkelbanden. Hij mocht nog een kwartier meespelen in het duel met Volendam. Hij werd verwelkomd met luid gejuich vanaf de tribunes. Maar ook hij kon geen slotakkoord geven aan dit duel. Het bleef 2-0 en zo werden Baas en Bounida de helden van de dag.

Rond de 65e minuut ontstond er een opvallend moment. Mika Godts werd op de hielen gezeten door zijn directe tegenstander. Die zat zó dicht op Godts dat zijn schoen uitviel en hij probeerde op één sok door te voetballen. Hij kreeg aanvankelijk geen vrije trap en deed daarom zijn beklag bij de grensrechter.

Na de thee was Volendam niet van plan het erbij te laten. Ze zetten zelfs hoog druk en hebben de opstelling een beetje aangepast. De club uit de Palingstad wil gewoon nog op zoek gaan naar de aansluitingstreffer, waar ze vlak voor rust juist zo dichtbij waren. Ajax speelt een stuk meer naar achteren dan de eerste helft het geval was. Tegen Go Ahead Eagles liep dat toen helemaal verkeerd af...

Vlak voor rust was Volendam heel dicht bij de 2-1. Dave Kwakman, die in verdedigend opzicht een geweldige wedstrijd speelt, liet zich ook in aanvallend opzicht gelden. De gehuurde AZ-er schoot van randje zestien kiezelhard op de paal. Pech voor hem en Volendam! Ze gaan rusten met een 2-0 achterstand, Ajax is vele malen beter dan de bezoekers.

Een doelpunt hing in de lucht en Youri Baas besloot die dan maar uit de lucht te plukken. Vrij letterlijk. De centrale verdediger van Ajax scoorde pas tweemaal dit seizoen en doet dat nu al in één wedstrijd. Met een mooie loopactie vanaf randje zestien was hij aan de aandacht van de Volendammers ontglipt. Hij kon kiezelhard en vogelvrij binnenkoppen.

Na een half uur spelen was Rayane Bounida dicht bij de 2-0 voor Ajax. Met een gelukje krijgt hij de bal mee in de zestien en kan hij zijn punt nog tegen de bal krijgen, maar Dave Kwakman redde. Uit de corner die volgde was Ajax ook dicht bij een doelpunt: op randje zestien schoot Steur snoeihard op goal. Maar in de wirwar van mensen was daar wederom Van Oevelen die - zonder dat hij het wist - redding wist te brengen.

Ajax zet fel druk en dat vond het publiek in de Johan Cruijff ArenA wel wat. Meerdere malen werden ze luid toegejuicht als de spelers, onder leiding van Davy Klaassen, het Volendam knap lastig maakte. Toch is ook de grilligheid van de jonge spelers te zien. Steur was nu al tweemaal ongelukkig in zijn passing, wat tot gevaar van Volendam leidde. Gelukkig voor de jonge middenvelder deed Volendam er niks mee.

Als scoren niet uit open spel lukt, dan moet het maar via een standaardsituatie. Dat is precies wat gebeurde in Amsterdam. Ajax kreeg in de openingsfase wel wat kansen, maar werd niet echt gevaarlijk. Na de eerste grote kans, kreeg Ajax een corner en toen was het wel raak. De Volendamse verdediging had de dekking niet op orde en zo kon Youri Baas heel simpel binnenkoppen.

Want in de eerste tien minuten gebeurde er niet al teveel in Amsterdam. Ajax zocht gaatjes, maar vond die niet in de compacte verdediging van FC Volendam. Mika Godts lanceerde zichzelf een keer op de linkerflank en werd hardhandig neergehaald. Maar de scheidsrechter vond het niks. Sean Steur kreeg de grootste kans van de openingsfase. Een schot van Rayane Bounida viel voor zijn voeten maar Kayne van Oevelen was snel weer op de voeten om die poging tegen te houden.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.