Frenkie de Jong is met FC Barcelona voor de eerste keer dit seizoen tegen puntenverlies aangelopen in de Spaanse competitie. De regerend landskampioen speelde met 1-1 gelijk op bezoek bij Rayo Vallecano en staat nu twee punten achter op aartsrivaal Real Madrid.

De Jong keerde na een week afwezigheid terug in de basis bij Barcelona. De Oranje-middenvelder was er vorige week niet bij toen de regerend landskampioen op bezoek bij Levante een 2-0 achterstand helemaal omdraaide en er in de blessuretijd alsnog met drie punten vandoor ging. De Jong miste volgens Spaanse media enkele dagen voor die wedstrijd een training bij de club doordat vrouw Mikky Kiemeney op het punt van bevallen stond en vermoedelijk was dat ook de reden waarom hij toen niet naar Valencia afreisde voor het duel tegen Levante.

De middenvelder speelde een week later wel mee in Madrid, waar Barcelona op bezoek ging bij Rayo Vallecano. Daar hadden de Catalanen het erg zwaar, maar ze kwamen op slag van rust wel op voorsprong door een benutte strafschop van supertalent Lamine Yamal. Hij versierde die overigens zelf op discutabele wijze. Yamal leek zelf een overtreding te maken, maar de scheidsrechter besloot anders en de VAR steunde hem daarin.

Barcelona komt goed weg

Rayo Vallecano liet zich niet uit het veld slaan en halverwege de tweede helft bracht het de stand weer in evenwicht. Fran Perez stond vogeltjevrij bij een corner en schoot de bal zonder enige twijfel in het dak van het doel. Barcelona had nog een halfuur om het eerste puntenverlies van het seizoen te voorkomen, maar het was juist Rayo dat kans na kans kreeg.

De thuisploeg dook meerdere keren met veel aanvallers op voor de neus van Barca-doelman Joan Garcia, maar wonder boven wonder slaagden ze er niet in om de winnende goal te maken en dat kwam mede door een aantal schitterende reddingen van de keeper. De ene keer dat Rayo de bal wel tegen de touwen wisten te werken, bleek er eerder in de aanval sprake van buitenspel.

Real Madrid aan kop

Barcelona mocht zich daardoor in de handen wrijven dat het terug naar Catalonië mag reizen met één punt. De ploeg van Hansi Flick zakt daardoor naar de vierde plek in La Liga. Real Madrid is met negen punten de koploper en ook Athletic Bilbao is nog altijd foutloos. Barcelona staat op doelsaldo achter nummer 3 Villarreal.

