De 15-jarige Ebrima Tunkara, een middenvelder van Gambiaanse afkomst uit de jeugdopleiding van Barcelona, wordt naast Lamine Yamal beschouwd als een van de grootste talenten die de laatste jaren uit La Masia is voortgekomen. Zijn ontwikkeling wordt op de voet gevolgd door talloze scouts en trainers, en het verhaal over zijn komst naar de club en zijn stormachtige opmars heeft de aandacht van de Spaanse media getrokken.

Albert Puc, de coach die met Tunkara bij Barcelona werkte, herinnert zich het moment waarop werd besloten hem binnen te halen: "Tien minuten nadat ik Ebrima had gezien, belde ik wat belangrijke mensen en zei: 'Dit is niet normaal, we moeten hem onmiddellijk vastleggen'", aldus Puć tegen de krant Sport.

'Die maken hem uniek'

Tunkara speelde destijds voor de jeugd van Cerdanyola. Na een paar maanden wennen bij Barcelona groeide hij uit tot een van de opvallendste talenten van La Masia. Zijn technische superioriteit, uitzonderlijke balcontrole, fysieke kracht en het gemak waarmee hij scoringskansen creëerde, maakten hem uniek. Zijn opmars werd echter tijdelijk gestopt door een zware enkelblessure in het seizoen 2023/24.

Vorig jaar maakte hij zijn comeback en scoorde hij in het shirt van de Onder 16 in 20 minuten twee keer tegen Vilassar. Ook tegen Mercantil maakte hij indruk. Op slechts 14-jarige leeftijd liet hij al kwaliteiten zien die ver boven zijn leeftijdsgenoten uitstaken.

'We zullen zien hoe het gaat'

"Momenteel heeft hij een ongelooflijk vermogen om tegenstanders te passeren, maar we zullen zien hoe dat gaat als de krachtsverhoudingen gelijker worden. Een ander belangrijk aspect is zijn schot: als je jong bent, schiet je de bal erin, maar als je ouder wordt, moet je de bal meer plaatsen omdat het niveau van de keepers stijgt", aldus Puc.

Op zoek naar zijn ideale rol

Halverwege vorig seizoen werd Tunkara 15, waardoor hij voor de junioren mocht uitkomen. De club greep deze kans aan om hem aan een hogere weerstand bloot te stellen en zijn ontwikkeling te versnellen. Hij debuteerde in mei, toen hij in hetzelfde weekend eerst scoorde voor de Onder 16 tegen Sant Gabriel (0-3) en vervolgens inviel bij de Onder 17 tegen Sabadell (2-3). Coach Pol Planas zette hem op de linkervleugel, waar hij goed samenspeelde met andere talenten als Pol Bernabéu en Droo Fernández.

Toch bracht de overstap naar een al gevormd juniorenteam uitdagingen met zich mee. Tunkara speelde op meerdere posities, waaronder aanvallende en rechter middenvelder, vleugelspeler en valse negen. Het bepalen van zijn ideale rol is nu een belangrijke beslissing voor de club.

Niet rijp genoeg voor Onder 19

Hij trainde in de voorbereiding ook mee met de Onder 19, maar de technische staf oordeelde dat hij tactisch nog moet rijpen. Daarom wordt verwacht dat hij het nieuwe seizoen zal beginnen bij de Onder 17, met het plan om gedurende het jaar door te stromen naar een hoger niveau als zijn progressie aanhoudt.