Frenkie de Jong maakt droomweek dankzij Lamine Yamal compleet en grijpt landstitel met FC Barcelona

Het is Frenkie de Jong en FC Barcelona gelukt! De Nederlandse middenvelder moest met zijn ploeg donderdagavond winnen bij Espanyol om de titel in La Liga te veroveren en slaagde daar in een verhit duel in. Een wereldgoal van Lamine Yamal bleek genoeg voor de zege én de landstitel. Daarmee werd een droomweek voor De Jong alleen maar mooier.

FC Barcelona wist wat het moest doen: winnen bij Espanyol. Al heel snel werd duidelijk dat de stadsderby een heet potje zou worden, maar niet alleen vanwege de verrichtingen op het veld. Al na een paar minuten werd de wedstrijd stilgelegd door een ernstig incident buiten het stadion. Een auto was, per ongeluk, ingereden op een menigte en daarbij vielen meerdere gewonden.

Barcelona had het overigens bijzonder lastig bij Espanyol. Keeper Wojciech Szczesny keerde meermaals grote mogelijkheden van de thuisploeg, terwijl Frenkie de Jong en co er weinig tegenover wisten te stellen in de eerste helft. Dat veranderde door een prachtig moment vlak na rust.

Wereldgoal Lamine Yamal

En zoals zo vaak dit seizoen kwam dat dankzij een betoverende actie van Lamine Yamal. De nog altijd pas 17-jarige buitenspeler dribbelde naar binnen en krulde de bal sierlijk in de verre kruising: 0-1 en virtueel was de titel binnen.

Vervolgens kreeg Barcelona hulp van een bijzonder domme actie van een Espanyol-speler. In de tachtigste minuut kreeg Leandro Cabrera direct rood omdat hij Yamal in zijn buik stompte. Ondanks de woede bij de fans van Espanyol en een ietwat verhit sfeertje kwam Barcelona niet meer in de problemen. In de blessuretijd werd het 0-2 dankzij Fermin Lopez en zo werd het voor het eerst sinds 2023 weer kampioen van Spanje.

Topseizoen in Spanje voor Frenkie de Jong

Voor De Jong betekent het de tweede titel in Catalaanse dienst. Hij was er in 2023 uiteraard ook al bij. Met Ajax won in de Eredivisie in 2019. Dit jaar was het ook al prijs met de Copa del Rey en de Supercopa. Die prijzen won hij overigens ook al één keer eerder. Minstens zo belangrijk was het heuglijke privénieuws dat hij deze week deelde met zijn vrouw Mikky. Zij is opnieuw zwanger en dus is er een tweede kindje op komst. Eind 2023 werd Miles al geboren.

Het enige minpuntje van dit seizoen: het missen van de Champions League-finale. Frenkie en co waren er heel dichtbij, maar mede door twee goals en drie assists van Denzel Dumfries werd het in een krankzinnig tweeluik (7-6) afgetroefd door Internazionale.

