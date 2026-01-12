Frenkie de Jong won zondag met FC Barcelona de Supercopa, maar hij haalde zelf net niet het einde van de wedstrijd tegen aartsrivaal Real Madrid. De Oranje-international werd in de blessuretijd van het veld gestuurd na een harde tackle op Kylian Mbappé. Zelf vond hij de rode kaart echter wat overdreven.

Barcelona en Real maakten er in Saoedi-Arabië een waar spektakelstuk van. Het brandde met name voor rust los, want in de blessuretijd van de eerste helft vielen er liefst drie goals. Het zorgde voor een 2-2 ruststand en in de tweede helft maakte Barcelona het verschil via Raphinha. De Catalanen wonnen uiteindelijk met 3-2, maar moesten het in de laatste paar minuten wel met een mannetje minder doen.

De Jong werd namelijk bij het ingaan van de extra tijd van het veld gestuurd. De Nederlander gleed weg op het veld en probeerde in zijn val de bal weg te tikken voor de voeten van de Fransman, maar dat mislukte. Hij plantte zijn noppen hoog op het been van Mbappé en de scheidsrechter stuurde hem van het veld.

De Jong oneens met rode kaart

De Nederlander had vlak na de finale een onderonsje met oud-voetballer Rio Ferdinand en dat werd vastgelegd door een camera. De voormalig verdediger van Manchester United wilde weten of De Jong het zelf een rode kaart vond.

"Ik denk van niet, want ik gleed uit en raakte de bal eerst. Ik denk dat het geen rood was. De tackle van Raul Asencio op Pedri was eerder een rode kaart, want die was van achter", reageerde de Oranje-international. Ferdinand kon zich er wel in vinden: "Ik heb de herhaling gezien en ben het met je eens. Maar je hebt de trofee dus het maakt niets uit."

Grote gevolgen voor Real Madrid

De rode kaart had dus geen vervelende gevolgen voor zijn team, want Barcelona trok de zege alsnog over de streep. Dat resultaat had wel verstrekkende gevolgen voor Xabi Alonso, de coach van Real Madrid. De oud-speler van de club werd door de Spaanse grootmacht een dag na de finale namelijk op straat gezet en Real presenteerde direct een opvolger.