Real Madrid heeft coach Xabi Alonso al na enkele maanden op straat gezet. De Spaanse trainer verloor zondag met zijn club de finale van de Supercup tegen aartsrivaal FC Barcelona en dat heeft hem de kop gekost. Hij wordt opgevolgd door een andere oud-speler van de Spaanse topclub.

Real Madrid maakt het vertek maandag via de officiële kanalen bekend. "Onze club bedankt Xabi Alonso en zijn gehele technische staf voor hun werk en toewijding gedurende deze periode en wenst hen veel succes in deze nieuwe fase van hun leven", schrijft de Spaanse topclub in een officiële verklaring.

De beslissing komt een dag na de verloren finale om de Supercopa. Real ging zondag in een spannende finale met 3-2 onderuit tegen de aartsrivaal. De gemoederen liepen in de slotfase hoog op. Zo kreeg Oranje-international Frenkie de Jong nog een rode kaart in de blessuretijd. Real slaagde er desondanks niet in om een verlenging af te dwingen.

Die nederlaag heeft Alonso de kop gekost en de club heeft direct zijn opvolger bekendgemaakt. Dat is met Arbeloa een andere oud-speler van Real. Hij was coach van Real Madrid Castilla, het tweede team van de Spaanse topclub, maar schuift nu door. Arbeloa, die ook voor Liverpool uitkwam als speler, won in zijn tijd als voetballer met Real tussen 2009 en 2017 alle prijzen die er maar te winnen vielen. Ook werd hij met Spanje wereldkampioen in 2010 en won hij het EK in 2008 en 2012.

Mindere periode kost Alonso de kop

Alonso was pas sinds afgelopen zomer in dienst bij Real, maar lag al langere tijd onder vuur. Hij zou namelijk geen beste relatie hebben met sterspeler Vinicius en ook vielen de resultaten de laatste tijd tegen.

Alonso begon nog goed aan het seizoen met Real, want zijn team pakte liefst 30 punten uit de eerste elf duels en stond toen zelfs vijf punten voor op Barcelona. Daarna kwam de klad er echter in en inmiddels heeft Real een achterstand van vier punten op de aartsrivaal. In de Champions League verloor Alonso twee van zijn zes wedstrijden en staat Real op de zevende plaats.

Deceptie na successen bij Bayer Leverkusen

Ondanks dat Real nog alles heeft om voor te spelen dit seizoen is er dus toch al besloten om afscheid te nemen van Alonso. Voor de Spanjaard is het de eerste keer dat hij wordt ontslagen als coach. Hij begon in 2022 bij Bayer Leverkusen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en dat werd een groot succes.

Alonso bezorgde Leverkusen in 2024 de allereerste landstitel uit de geschiedenis en deed dat zelfs zonder een competitieduel te verliezen. Hij won in dat seizoen ook de beker met de club, maar besloot een jaar later Duitsland te verlaten om coach te worden bij Real, maar dat avontuur is dus al snel tot een einde gekomen. Overigens hield de opvolger van Alonso bij Leverkusen, Erik ten Hag, het nog korter vol. Hij werd eerder dit seizoen al na twee maanden ontslagen in Duitsland.

