FC Barcelona en Real Madrid namen het op zondagavond tegen elkaar op in de finale om de Spaanse Supercup. Het duel werd niet in Spanje afgewerkt, maar in Saoedi-Arabië. Het werd een Clásico om van te smullen, met een negatieve hoofdrol voor de enige Nederlander op het veld, Frenkie de Jong.

Bij de Catalanen verscheen De Jong aan de aftrap. Ook bij Real Madrid was er een Nederlands sausje over de basiself gegooid. Daar startte namelijk de in Nederland geboren Dean Huijsen, die international is van het Spaanse nationale elftal.

Ban gebroken

Na ruim een half uur spelen werd de ban gebroken. Op aangeven van Fermin Lopez scoorde FC Barcelona-aanvaller Raphina de openingstreffer. Tot grote vreugde van de meegereisde fans.

Knotsgekke fase

Aan het einde van de eerste helft kwamen er eerst drie minuten blessuretijd bij, maar dat werden er uiteindelijk meer - en daar waren genoeg redenen voor. Er werd namelijk volop gescoord in de slotfase van het eerste bedrijf.

Het begon bij Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior, die een prachtig doelpunt maakte. Hij begon op zo'n dertig meter van het doel, waarna hij op knappe wijze langs de verdediging dribbelde om vervolgens de bal op knappe wijze in het netje te leggen: 1-1.

De Madrilenen konden echter niet lang genieten van de gelijkmaker, want nog geen twee minuten later was het Robert Lewandowski die de Catalanen weer op voorsprong zette: 2-1.

En waar eerder Barcelona razendsnel reageerde op een tegentreffer, was het nu de beurt aan Madrid. Vlak voor het rustsignaal zette Gonzalo García de 2-2 op het scorebord. Een knotsgekke slotfase van de eerste helft, met vier goals in totaal — waarvan drie in de blessuretijd.

Tegen de verhouding in

De tweede helft begon rommelig, en een volgend doelpunt liet geruime tijd op zich wachten. Madrid was de betere ploeg, maar toch was het Barça dat weer mocht juichen. Weer was het Raphina die zijn ploeg op voorsprong zette. Hij gleed uit bij zijn schot, maar met wat geluk eindigde deze alsnog in het doel: 3-2.

Rode kaart Frenkie

Dit doelpunt gaf de Madrilenen een flinke tik, want de ploeg speelde duidelijk minder na dit moment. Toch kregen ze weer wat hoop nadat Frenkie de Jong het veld moest ruimen. De Nederlandse middenvelder zette een tackle met gestrekt been in op Kylian Mbappé, wat hem een terechte rode kaart opleverde. De Jong was het er niet mee eens en baalde zichtbaar.

Uiteindelijk bleef het toch 3-2 voor Barcelona, waardoor ze de Spaanse Supercup hebben gewonnen. Na afloop kwam De Jong weer het veld op om het feestje te vieren.