FC Barcelona heeft gedaan wat hun rivaal Real Madrid niet lukte: winnen van Albacete Balompie in de Spaanse beker. De Catalaanse overwinning werd mede mogelijk gemaakt door een assist van Frenkie de Jong.

FC Barcelona moest diep gaan en de druk weerstaan om het strijdlustige Albacete met 2-1 te verslaan. De Catalanen verzekerden zich zo, na een zenuwslopende wedstrijd, van een plek in de halve finales van de Spaanse beker.

Real Madrid-beul

Albacete wist in de vorige ronde van de Copa del Rey nog een absolute stunt te verwezenlijken. De huidige nummer twaalf van het tweede niveau van Spanje wist toen in eigen huis Real Madrid met 3-2 te verslaan. De Madrilenen scoorde destijds in de 91e minuut nog de gelijkmaker, maar kregen drie minuten later een sensationele 3-2 om de oren.

Assist De Jong

Barcelona leek in eerste instantie minder problemen te hebben met Albacete. Het team van trainer Hansi Flick begon sterk en kwam in de 39e minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Lamine Yamal. De aangever van de goal was De Jong. Later in de tweede helft kopte verdediger Ronald Araújo de 2-0 binnen uit een hoekschop.

Toen alles erop leek dat de wedstrijd beslist was, kwam Albacete terug in de wedstrijd. In de 87e minuut kopte Javi Moreno de 1-2 binnen, wat de hoop van de thuisploeg weer aanwakkerde. De slotfase was bloedstollend. Barcelona scoorde in de 90e minuut, maar het doelpunt werd afgekeurd. Twee minuten later was Albacete dicht bij de gelijkmaker, toen López van dichtbij inschoot. Maar Araújo redde zijn team met een heldhaftige ingreep op de doellijn.

