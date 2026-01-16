Frenkie de Jong staat niet bekend als ruwe speler. Toch kreeg de middenvelder van FC Barcelona onlangs een rode prent. Zijn vrouw Mikky Kiemeney heeft hem na die domper liefdevol opgevangen.

De Jong is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart in de gewonnen finale om de Spaanse Supercup tegen Real Madrid (3-2). De middenvelder van FC Barcelona miste door de schorsing het duel uit de achtste finales van de Copa del Rey met Racing Santander (2-0).

De Jong begon het duel om de Supercup als aanvoerder van Barcelona, maar haalde na een tackle op Kylian Mbappé het einde van de wedstrijd in Jeddah niet. Hij kreeg direct rood. Ronald Araújo kwam daarna het veld in voor Lamine Yamal en werd toen aanvoerder. De Jong mocht ook niet de gewonnen beker als eerste omhooghouden.

Mikky Kiemeney

Zijn partner Mikky Kiemeney, met wie hij twee kinderen heeft, laat op Instagram zien dat ze na die rode prent de draad van het dagelijkse leven hebben opgepikt. Met twee relatief jonge kinderen in huis kan je als ouders ook niet anders. "We vogelen het leven weer uit", schrijft ze bij de prentjes. De Jong en Kiemeney hebben samen twee kinderen. Hun eerste zoon, Miles, werd geboren op 21 november 2023, en twee jaar later, op 21 augustus 2025, kregen ze hun tweede zoon, Mason. Frenkie en Mikky zijn al sinds 2014 samen en trouwden in mei 2024.

De foto's tonen alledaagse momenten, zoals wandelen op straat met de kinderen, een regenbui die noopt tot het opsteken van een paraplu, een wolkendek, dinertjes in een restaurant en een dagje op het strand.

Supercup

FC Barcelona heeft voor de zestiende keer de Spaanse Supercup gewonnen. Het elftal van aanvoerder Frenkie de Jong versloeg aartsrivaal Real Madrid in het King Abdullah Sports City Stadium van Jeddah met 3-2. De Catalaanse topclub krijgt in totaal circa 9 miljoen euro als winnaar van het voetbaltoernooi, waarvan Saudi-Arabië opnieuw het gastland was.