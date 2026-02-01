FC Barcelona heeft zaterdagavond een overtuigende overwinning geboekt in La Liga. Op bezoek bij Elche won de ploeg van trainer Hansi Flick met 1-3. Grote uitblinker was aanvoerder Frenkie de Jong, die met een fenomenale assist de voetballiefhebbers liet genieten.

De Jong keerde bij Barcelona terug in de basis, na een schorsing die hem midweeks nog aan de kant hield in de Champions League. De Catalanen kenden vervolgens een voortvarende start tegen de nummer twaalf van La Liga. Al na zes minuten opende Lamine Yamal de score. De aanvaller werd diep gestuurd door Dani Olmo, omspeelde voormalig Barça-doelman Iñaki Peña en schoof de 0-1 binnen. In Estadio Manuel Martínez Valero leek Barcelona daarna op weg naar een comfortabele avond, maar halverwege de eerste helft kwam Elche tegen de verhoudingen in langszij.

Cruijffiaans moment van Frenkie de Jong

De gelijkmaker bracht geen paniek bij de bezoekers. Barcelona bleef de aanval zoeken en kreeg meerdere grote kansen. Vlak voor rust volgde het moment van de avond. Ferran Torres stuurde De Jong diep en alles wees op een afronding van de middenvelder zelf.

In plaats daarvan kapte hij de keeper uit, stuurde ook twee verdedigers het bos in en behield het overzicht. Met een perfecte terugleg stelde hij Torres in staat om eenvoudig binnen te tikken: 1-2. Op sociale media werd de actie door Barcelona zelf als Cruijffiaans bestempeld.

Titelkoers

Na rust liet Barcelona het tempo iets zakken, waardoor Elche hoop hield op een resultaat. De thuisploeg schoof de linies naar voren en kreeg enkele goede mogelijkheden om opnieuw langszij te komen, maar slaagde er niet in toe te slaan. Barcelona bleef overeind en wachtte geduldig op ruimte.

Die kwam in de 73e minuut. Na een aanval over rechts belandde de bal in het strafschopgebied, waar invaller Marcus Rashford hard uithaalde en de wedstrijd definitief in het slot schoot: 1-3. In de slotfase kwam de zege niet meer in gevaar en speelde Barcelona het duel gecontroleerd uit, waarmee het de koppositie in La Liga verstevigt. Het gat met naaste belager Real Madrid bedraagt vier punten, maar de eeuwige rivaal komt zondag nog in actie tegen stadsgenoot Rayo Vallecano.

