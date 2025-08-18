Hoewel Barcelona het seizoen met een overwinning begon, was coach Hansi Flick allerminst tevreden over het spel van zijn ploeg. In de kleedkamer waarschuwde hij zijn sterren dat ze de inzet flink moeten opschroeven als ze prijzen willen winnen. Maar de slappe vertoning blijkt niet het enige te zijn wat hem de laatste tijd woedend maakt. Sportief directeur Deco moest zelfs ingrijpen om de situatie te redden.

In de eerste speelronde van La Liga nam Mallorca het thuis op tegen Barcelona, dat met 0-3 aan het langste eind trok. Normaal gesproken zou dit een prima uitslag zijn voor de Catalanen, maar gezien het verloop van de wedstrijd ontkwamen ze niet aan de furieuze kritiek van hun coach, meldt het Spaanse Sport.es.

"Als jullie dit seizoen met déze intensiteit spelen, winnen jullie geen enkele titel!", zou een woedende Flick na de wedstrijd in de kleedkamer hebben geschreeuwd. Mallorca speelde namelijk vanaf de 39e minuut met slechts negen man, en toch wist Barcelona de derde goal pas in blessuretijd te maken.

Verslapping

Flick zag dat zijn team soms verslapte, vooral wanneer het te makkelijk leek. In de tweede helft tegen Mallorca miste de ploeg energie en kreeg de tegenstander zelfs kansen om te scoren.

"Hij wees ook op tactische fouten door een gebrek aan intensiteit en druk, onnodig balverlies en slappe afronding. Er waren kansen voor een monsterscore, maar bepaalde gedragingen maakten Hansi Flick woest, en die zal hij niet tolereren. Als het moet, grijpt hij in met wissels", zo schrijft het Spaanse medium.

De Duitse coach beseft dat een dergelijke houding, bijvoorbeeld in de Champions League, dramatisch kan uitpakken. Maar dit is niet de enige reden voor zijn recente irritatie. Het stoorde hem ook enorm dat het de club niet was gelukt om bepaalde spelers op tijd te registreren voor de eerste wedstrijd.

Voorbereidingstournee

Een ander hoofdpijndossier was de voorbereidingstournee. Hansi Flick klaagde steen en been over de chaotische organisatie van de reis, de verwarring rond de eerste wedstrijd en de trainingsfaciliteiten die hen in Azië te wachten stonden. De situatie werd zo penibel dat sportief directeur Deco moest invliegen om de boel te sussen.

Aanstaande zaterdag krijgt Barcelona de kans om de nare smaak weg te spoelen in de uitwedstrijd tegen Levante. Dit is voor de spelers de uitgelezen mogelijkheid om hun coach te laten zien dat zijn snoeiharde woorden niet aan dovemansoren gericht waren.

