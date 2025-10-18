Voetbalfans moeten nog even geduld hebben, maar volgende week staat de eerste Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma. Opnieuw zal Frenkie de Jong in een apart shirt spelen.

Vanwege de samenwerking tussen FC Barcelona en Spotify prijken de albums van grote artiesten op de shirts tijdens El Clásico's. Deze keer is die eer weggelegd voor de Britse zanger Ed Sheeran. Play, de naam van zijn nieuwe album, zal op 26 oktober te zien zijn. Het replicashirt met de albumnaam voorop wordt voor 399,99 euro verkocht in de fanshop van Barcelona.

Sheeran is "trots"dat hij de albumnaam op het shirt ziet. "Ik ben een groot fan van voetbal en van FC Barcelona, ​​en ik vind het geweldig dat we de werelden van muziek en voetbal op zo'n leuke manier kunnen samenbrengen", aldus de artiest. Sheeran lanceerde Play afgelopen september. Op het achtste album van de 34-jarige zanger staan nummers als Azizam, Old Phone en Sapphire.

Bekende voorgangers

Het kledingstuk maakt deel uit van de zevende tenueserie van FC Barcelona en Spotify. Tijdens eerdere edities stonden artiesten als Coldplay, Drake en Travis Scott centraal.

Nieuw contract Frenkie de Jong

Het zal voor Frenkie de Jong ook zijn eerste Clásico zijn sinds het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis. Hij verlengde tot medio 2029 bij de club waar hij sinds 2019 speelt. Ook zette Barça een afkoopsom van liefst 500 miljoen euro in het contract. Ook ging hij er qua salaris flink op vooruit, schreven de Spaanse media.

Zelf baalde De Jong van die berichtgeving. "Ik ga niet zeggen hoeveel geld ik verdien", zei hij. "Het is allemaal sterk overdreven in de media", verzekerde de Nederlander. "Dat heeft invloed op hoe mensen naar me kijken. Als in de krant staat dat ik de bestbetaalde speler van Barcelona ben, is dat foute berichtgeving."

El Clásico

Op zondag 26 oktober staan Real Madrid en FC Barcelona voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar. De kampioen van vorig jaar gaat op bezoek bij de huidige koploper. Real Madrid heeft twee punten meer dan de club van De Jong. Ook zijn de personele problemen groot bij Barcelona, dat Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo en keeper Joan García mist tegen de grote rivaal.

Alles over La Liga

