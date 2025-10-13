Nederland won zondag met overtuigende cijfers (4-0) van Finland in de WK-kwalificatie, maar Marco van Basten had na afloop weinig lof over voor één van de belangrijkste spelers van Oranje. In het Ziggo-programma Rondo sprak de oud-spits opvallend kritisch over Frenkie de Jong.

Volgens Van Basten speelde de middenvelder van FC Barcelona te voorzichtig en te traag. "Hij speelde te weinig naar voren. Het was allemaal een beetje postbodevoetbal", was hij van mening bij Rondo. "Je zou verwachten dat hij het spel versnelt, maar dat gebeurde niet. Dat vond ik een tegenvaller."

De oud-bondscoach benadrukte dat juist De Jong het tempo zou moeten bepalen in de opbouw. "Zijn rol is om de bal snel van achter naar voren te brengen. Maar dat gebeurde nauwelijks. Dat is jammer, want Frenkie heeft juist het overzicht en de kwaliteiten om dat te doen."

'In Oranje lijkt hij trager dan bij Barça'

Van Basten vergeleek de Nederlander met zijn clubgenoot Pedri, die volgens hem bij Spanje wél die beslissende passes geeft. "Dat is precies wat je ook van Frenkie verwacht. Pedri speelt sneller, durft meer vooruit. Dat miste ik gisteren bij Oranje."

Aan tafel bij Rondo kreeg Van Basten steun van Wim Kieft en Ruud Gullit. "Bij Barcelona speelt hij dat snelle spel wel", merkte Kieft op over het tandem samen met Pedri. Gullit vulde aan: "Daar komt hij beter tot zijn recht. In Oranje lijkt het allemaal trager."

Van Basten ziet groter probleem bij Oranje

De kritiek van Van Basten bleef niet beperkt tot de De Jong. De oud-topspits ziet een structureel probleem in het spel van Oranje. Volgens hem ontbreekt het elftal aan tempo en scherpte zodra de bal wordt heroverd. "Ik vind sowieso dat het Nederlands elftal te weinig gebruikmaakt van het moment dat ze de bal onderscheppen", zei hij. "Op dat moment kun je snel omschakelen. Dat is niet alleen lekker voor de aanvallers, maar ook belangrijk voor de middenvelders en verdedigers."

Van Basten benadrukte dat Nederland met de kwaliteiten in de selectie juist in staat moet zijn om sneller en dreigender te spelen. "We hebben genoeg spelers die vooruit durven voetballen, maar het gaat te vaak in een te laag tempo. Daardoor speel je steeds tegen een ploeg die al klaarstaat om te verdedigen. Dat is zonde, want dan haal je de kracht uit je eigen spel."

